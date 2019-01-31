ABD'den Somali'de hava saldırısı: 24 ölü

ADDİS ABABA (AA) - ABD'nin, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında, 24 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, örgüte yönelik baskının artırılması amacıyla Hiran bölgesindeki Eş-Şebab kampı yakınlarında, dün hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, ABD'nin Somali ve uluslararası ortaklarla Eş-Şebab'ın saldırılarını önlemek için mücadele etmeyi sürdüreceği aktarıldı. Yılbaşından bu yana ülkedeki hava saldırılarını artıran ABD, şimdiye kadar onlarca militanı etkisiz hale getirdi.

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