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ABD tasarıyı resmen kabul etti! Erdoğan ve Türkiye hakkında skandal karar

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı "Barış Pınarı Harekatı'nın" sona ermesi için harekatla ilişkilendirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk yetkililere ve savunma sanayii ile ilişkilendirilen bankalara yönelik yaptırım tasarısını kabul etti.

16 Ekim 2019 Çarşamba 20:43
ABD tasarıyı resmen kabul etti! Erdoğan ve Türkiye hakkında skandal karar

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Demokrat Eliot Engel ve Komisyon'daki Cumhuriyetçilerin lideri Michael McCaul, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı askeri operasyonun "sona ermesi için" hazırladıkları yasa tasarısı, komisyonda kabul edildi. Tasarı, operasyonla ilişkilendirilen Türk yetkililere ve savunma sektörüyle ilişkilendirilen bankalara yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Aynı yasa tasarısında, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almasına yönelik yaptırım uygulanması maddesi de yer alıyor.

Tasarı yasalaşırsa Amerikan silahlarının, Suriye'de operasyon yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne satışı engellenecek.

Engel, "Önerdiğimiz yaptırımlar Erdoğan'ı, uluslararası güvenliğe yönelik bu korkunç yıkımdan sorumlu tutacak. Kongre de Başkan Trump'ın kararının felaket sonuçlarına karşı iki partinin de desteklediği biçimde çalışmaya devam etmelidir" yorumunu yaptı.

McCaul da Türkiye'nin askeri operasyonunun "sivil ölümlere yol açtığını ve DEAŞ'ın yeniden doğuşuna yol açarak küresel güvenliği tehdit ettiğini" söyledi. Önceliklerini "DEAŞ tutuklularının Suriye'deki cezaevlerinde tutularak ABD'ye tehdit olmasını engellemek" olarak açıkladı.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 20:43
  1. ABD
  2. Türkiye
  3. Suriye
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. DEAŞ
  7. Rusya

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  • AklAkl16 dk önce
    Hemen NATOyu kapatın bitsin bu iş amerikaylahepsini gönderin

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