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ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı da S-400'ten rahatsız oldu

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Brüksel’de Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alma kararına ilişkin "Amerika’nın kaygılarının ciddiyeti" konusunda uyarıda bulunarak, "Türkiye'nin S-400 almasın" dedi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 11:41
ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı da S-400'ten rahatsız oldu

ABD'nin çiçeği burnunda Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ilk bakanlık görevinde NATO'nun Brüksel'deki toplantıya katıldı. Toplantıda Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya gelen Pompeo selefi Tillerson ile benzer sözler sarfetti.

Türkiye'nin S-400 alımı konusunda ABD'nin kaygılarının bulunduğunu belirten Pompeo, Türkiye Rusya'dan S-400 almasın dedi.

ABD'NİN KAYGILARI

Brüksel’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüşmesinde Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alma kararına ilişkin “Amerika’nın kaygılarının ciddiyeti” konusunda uyardığı bildirildi.

NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sırasındaki görüşmede Pompeo, Türkiye’nin S-400 alımı yapması halinde Amerika’da oluşan kaygıların ciddiyetini vurguladı. Pompeo’nun Çavuşoğlu’ndan, NATO’yla uyumlu sistemleri düşünmesini istediğini belirtilirken Türkiye’de 2016 yılı Aralık ayından bu yana hapiste tutulan Amerikalı rahip Andrew Brunson’la ilgili endişelerini dile getirdi.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 11:41
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