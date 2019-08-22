ABD'den Türkiye'nin iç işlerine müdahale! Skandal kayyım açıklaması
HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanmasına ilişkin açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "Seçilmiş yetkililerin görevden alınması ve yerine seçilmemişlerin getirilmesi her zaman endişe vericidir" dedi.22 Ağustos 2019 Perşembe 09:39
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınarak kayyım atanmasına ilişkin açıklama yaptı.
Endişe vericiymiş!
Ortagus, ilgili soruya, "Seçilmiş yetkililerin görevden alınması ve yerine seçilmemişlerin getirilmesi her zaman endişe vericidir" yanıtını verdi.
"Türkiye'nin demokrasiye bağlılık çerçevesinde bu meseleyi çözmesini umut ediyoruz" diyen Ortagus, "Türkiye'nin, Kürt azınlıkla olan ilişkilerinde her zaman hoşgörülü bir yaklaşımı teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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