Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'den skandal karar! O ifadeler kaldırıldı

ABD Dışişleri Bakanlığının yayımladığı yıllık İnsan Hakları Raporunda İsrail'in işgali altında bulunan Batı Şeria ve Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi için daha önce kullandığı "işgal altındaki topraklar" ifadesi kaldırıldı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 17:15
ABD'den skandal karar! O ifadeler kaldırıldı

İsrail'in işgal altındaki topraklara Yahudi yerleşimini kuvvetle savunan ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, geçtiğimiz Aralık ayında Dışişleri Bakanlığına, Filistin toprakları için 'işgal altındaki topraklar' ifadesini kullanmamalarını isteyen bir rapor sunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığının yayımladığı yıllık İnsan Hakları Raporunda İsrail'in işgali altında bulunan Batı Şeria ve Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi için daha önce kullandığı 'işgal altındaki topraklar' ifadesi kaldırıldı.

Mecdelani, ABD'nin yayımladığı uluslararası raporlarla İsrail'in bölgedeki imajını düzeltmeye çalıştığını ancak bütün dünyanın işgalin dehşetini ve İsrail devletinin Filistinlilere karşı sistematik devlet terörü uygulamasının farkında olduğunu vurguladı.

Mecdelani, İsrail'in Gazze Şeridi'nde son üç haftada silahsız göstericilere karşı uyguladığı insan hakları ihlali ve suçların soruşturulması için uluslararası bir komisyon kurulmasını isteyerek İsrail'e karşı Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması çağrısında bulundu.

Mecdelani konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eğer ABD'nin siyasi süreçteki hegemonyasını kırmak için milletlerarası bir girişim olmaz ve durum böyle devam ederse hiçbir sonuç alamayız. Bu durumda bütün bölgeyi çevreleyecek bir patlamadan Trump yönetimi tam sorumlu olacaktır."

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 17:15
  1. İsrail
  2. ABD
  3. Filistin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Duygular ağrıları tetikliyor
    1. Duygular ağrıları tetikliyor
    2. Alanyaspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN
    3. Huzurun ve tatilin adresi: Kuşadası
    4. Her yıl 13-15 bin bebek kalp..
    5. Katil Esed kendi başkentini vurdu!
    6. Kırışılığa neden olan 4 faktör
    7. Time'dan kukla Suudi prense övgü,..
    8. Esenyurt'ta rehine krizi!
    9. Şimdi bahar temizliği zamanı
    10. Peşmergenin maaşını ABD ödüyor!
    11. Nikah memurundan şaşırtan hareket!..
    12. Çocuklarda bahar alerjisi ve etkileri
    13. Yürekleri dağlayan olay! Yalnız..
    14. Çinli turistler buraya akın ediyor
    15. Hakkari'de bir çuval dolusu Amerikan..
    16. Damattan nikahı iptal ettiren cevap!
    17. Kılıçdaroğlu'na soruldu.....
    18. Katil devlet İsrail aleyhine 3 dosya..
    19. Her diyeti yapmayın
    20. Orgenaral Akar, şehit çocukları ile..
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    Karamollaoğlu'ndan flaş Albayrak çıkışı: Toy, ancak bu beklenirdi
    Karamollaoğlu'ndan flaş Albayrak çıkışı: Toy, ancak bu beklenirdi
    Final yapacaktı... "Mehmed Bir Cihan Fatihi" rezaletine ATV mi sahip çıkıyor?
    Final yapacaktı... "Mehmed Bir Cihan Fatihi" rezaletine ATV mi sahip çıkıyor?
    Komutanlıklar taşınıyor
    Komutanlıklar taşınıyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!