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ABD'den skandal karar! Darbeci Sisi'ye 1,2 milyar dolarlık askeri yardım

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, daha önce yoğun şekilde tartışılan insan hakları kaygılarına rağmen, darbeci kukla Sisi yönetimindeki Mısır'a yapılması planlanan 1,2 milyar dolarlık askeri yardımın serbest bırakılmasına izin verdi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 11:50
ABD'den skandal karar! Darbeci Sisi'ye 1,2 milyar dolarlık askeri yardım

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, daha önce tartışılan insan hakları kaygılarına rağmen Mısır'a yapılması planlanan 1,2 milyar dolarlık askeri yardımın serbest bırakılmasına izin verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mike Pompeo'nun yabancı askeri finansman ya da FMF olarak bilinen paranın serbest bırakılmasına izin veren ulusal güvenlik feragatlerini imzaladığı ve Kongre'ye bildirdiği belirtildi. Mike Pompeo'nun Kongre'nin bütçe yılı 2016 için onayladığı ancak eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un devam eden insan hakları sorunları nedeniyle dondurmuş olduğu 195 milyon dolarlık askeri yardımı da serbest bıraktığı açıklandı.

ABD, MISIR İLE İŞBİRLİĞİNİ ARTTIRACAK

Pompeo, Trump yönetiminin hala "Mısır'daki insan hakları durumuyla ilgili ciddi endişeleri" olduğunu ve bu endişeleri Mısırlı üst düzey yetkililerle paylaşmaya devam edeceğini söyledi. Mısır ile güvenlik işbirliğini güçlendirmenin ABD ulusal güvenliği için önemli olduğunun altını çizen Pompeo, "FMF fonlarının yükümlülüğünü ve harcamalarını sürdürme, Mısır ile güvenlik işbirliğimizi güçlendirmek için önemli" değerlendirmesinde bulundu. Mısır'a ödenmesi planlanan 1,2 milyar doların 2018 bütçe yılı için 1 milyar dolar ve 2017 yılı için tahsis edilen 195 milyon dolarlık askeri yardım olduğu belirtildi. Paranın 30 Eylül'e kadar ABD hazinesinden çıkış yapması gerektiği, aksi takdirde Mısır'a ödeme yapılamayacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 11:50
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