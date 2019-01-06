ABD'den küstah açıklama! "Anlaşma yapılmadan Suriye'den çekilmeyeceğiz"
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek olan olası harekat için küstah açıklamalarda bulundu. Bolton "Bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye'nin Suriye'de askeri operasyon düzenlemesini istemiyoruz. Trump Türkiye ile Kürtleri korumaya yönelik bir anlaşma yapılmadan ABD Suriye'den askerlerini çekmeyecek" dedi.06 Ocak 2019 Pazar 14:23
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye'nin Suriye'de askeri operasyon düzenlemesini istemiyoruz" dedi.
'Çekilme' için şart koştu
İsrail'deki temaslarını bitirdikten sonra yarın ziyaret için Türkiye'ye gelecek olan Bolton, "Trump Türkiye ile Kürtleri korumaya yönelik anlaşma imzalanmadan ABD askerlerinin çekilmesi gerçekleşmeyecek" ifadelerini kullandı.
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