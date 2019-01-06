ABD'den küstah açıklama! "Anlaşma yapılmadan Suriye'den çekilmeyeceğiz"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye'nin Suriye'de askeri operasyon düzenlemesini istemiyoruz" dedi.

'Çekilme' için şart koştu

İsrail'deki temaslarını bitirdikten sonra yarın ziyaret için Türkiye'ye gelecek olan Bolton, "Trump Türkiye ile Kürtleri korumaya yönelik anlaşma imzalanmadan ABD askerlerinin çekilmesi gerçekleşmeyecek" ifadelerini kullandı.