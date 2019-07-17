ABD'den skandal açıklama: Askıya aldık ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığını duyurdu.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almasıyla ilgili yeni bir açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığını duyurdu. Ayrıntılar geliyor...

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