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ABD'den sivil katliam! Aralarında 3 yaşında çocuk da var

Afganistan'ın doğusunda Nangarhar ilinde ABD ve yerel güçlerin düzenlediğisaldırıda çok sayıda sivil öldürüldü. ABD güçleri bölgede saldırılarını her geçen gün daha da arttırıyor.

24 Ekim 2018 Çarşamba 11:49
ABD'den sivil katliam! Aralarında 3 yaşında çocuk da var

Afganistan'ın doğusunda ABD ve yerel güçlerin düzenlediği baskında çok sayıda sivil öldürüldü.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar ilinde ABD ve Kabil hükümetine bağlı güçler dün gece saatlerinde sivillerin evlerine yönelik baskınlar düzenledi.

Baskında sivillerin doğrudan infaz edildiğini ifade eden köy sakinlerinin aktardığı bilgiye göre 1 kadın da saldırıdan yaralı olarak kurtulmayı başardı.

8 kişi öldü

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Nangarhar iline bağlı Ravdatu ilçesinde dün gece saatlerinde ABD özel operasyon birimi ve Kabil hükümetine bağlı özel güçlerin düzenlediği baskında aralarında 3 yaşında bir çocuğun da bulunduğu en az 8 sivil yaşamını yitirdi.

Öldürülen sivillerin cenazelerine ait görüntüleri yerel medya ile paylaşan köy sakinleri, bölgede düzenledikleri gösteride lastik yakarak Torham - Celalabad yolunu da trafiğe kapattı.

ABD ve Kabil hükümetine bağlı operasyon birimleri Afganistan'ın birçok bölgesinde düzenledikleri baskınlarda sivilleri hedef alıyorlar.

Kaynak: Mepa News

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 11:49
  1. ABD
  2. Afganistan

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  • x yx y45 dk önce
    vay kafirler vay islam dünyasını kan gölüne çevirdiniz kahrolasıcalar
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