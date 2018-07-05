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ABD'den sert yanıt: Askeri güç kullanmaya hazırız

İran'la ABD arasında petrol gerilimi yaşanıyor. İran'ın ABD'ye olası petrol ambargosuna karşı tehditlerinden sonra ABD de sert bir karşılık verdi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 12:54
ABD'den sert yanıt: Askeri güç kullanmaya hazırız

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Bill Urban, İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kevseri'nin İran'ın petrol ticaretinin engellenmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın kapatılacağı yönündeki sözleriyle ilgili olarak petrol tankerlerinin uluslararası sulardaki seyrinin engellenmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu kaydetti.

Urban, "ABD deniz kuvvetleri ve bölgedeki müttefikleri, uluslararası hukukun serbest ticarete izin verdiği her yerde seyrüsefer özgürlüğünü savunmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

RUHANİ'NİN SÖZLERİ, BASRA KÖRFEZİ İÇİN TEHDİT OLARAK ALGILANDI

Kevseri, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin önceki gün yaptığı değerlendirmeye destek olarak dün yaptığı açıklamada "İran petrolünün ihracatı engellenirse Hürmüz Boğazı'ndan dünyanın diğer noktalarına petrol geçişine izin vermeyeceğiz. Dünya petrolünün yüzde 20'si Hürmüz Boğazı'ndan geçmektedir. Dünyanın bu petrole ihtiyacı var. ABD'nin düşmanca her tavrı onlara pahalıya mal olacaktır." demişti.

Ruhani de önceki günkü açıklamasında, ABD'nin İran petrolüne dünya genelinde yaptırım uygulama hazırlıklarına tepki göstererek, "ABD yönetimi 'İran'a bir damla petrol ihracat ettirmeyeceğiz.' demiş. Bu tüm bölge petrolünün ihraç edilemeyeceği anlamına gelmektedir. İran petrolü ihraç edilemezken bölge petrolünün ihraç edilmesi mümkün olabilir mi?" değerlendirmesinde bulunmuştu. Ruhani'nin sözleri, Basra Körfezi'nin petrol ticaretine kapatılacağına dair üstü kapalı tehdit olarak algılanmıştı.

''HİZMETE HAZIRIM''

Ruhani'nin ardından İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani de İran'ın petrol satışlarının ABD tarafından yasaklanması halinde bölgedeki petrol ticaretini engelleyeceklerini ifade etmişti. Süleymani, Ruhani'ye yazdığı, resmi haber ajansı IRNA'da yayımlanan mektupta, "Zamanında ve bilgece yaptığınız bu yorumlar nedeniyle ellerinizden öpüyorum. İslam Cumhuriyeti'nin iyiliğine hizmet edecek her politikayı uygulamak üzere hizmete hazırım." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 12:54
  1. Hasan Ruhani
  2. İran Devrim Muhafızları
  3. ABD Savunma Bakanlığı
  4. Pentagon
  5. İran petrolü

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