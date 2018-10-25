0553 313 94 23

ABD'den savaşı tetikleyecek saldırı! Rusya, alarma geçtiklerini duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri'ni Rusya'nın Suriye'deki hava üssü Hımeymin'e saldırmakla suçlayan Kremlin, Rusya Savunma Bakanlığı raporuyla alarma geçtiklerini duyurdu.

25 Ekim 2018 Perşembe 20:10
ABD'den savaşı tetikleyecek saldırı! Rusya, alarma geçtiklerini duyurdu

Kremlin, ABD'nin Suriye'deki faaliyetleri ile ilgili bir açıklama yaptı.

Kremlin, geçtiğimiz ocak ayında bir ABD casus uçağının, Rusya'nın Suriye'deki hava üssü Hmeymim'e drone saldırısı koordine ettiğini gösteren Rusya Savunma Bakanlığı raporuyla alarma geçtiklerini duyurdu. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin'in Trump'la bu konu hakkında görüşeceği söylendi.

Çin’in Pekin şehrinde düzenlenen bir konferansta konuşan Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Aleksander Formin de, Rusya’nın Suriye’deki Hımeymim üssüne yapılan bir SİHA saldırısı nedeniyle ABD’yi suçladı.

13 SİHA ile eş zamanlı saldırdılar

Hımeymim’e 13 SİHA ile eşzamanlı saldırı yapıldığını belirten Fomin, "SİHA’ları kontrol etmeniz için modern ekipmanlara ihtiyacınız vardır. Bu saldırı esnasında ABD keşif uçağı Poseidon-8 yaklaşık 8 saat boyunca Akdeniz üzerinde uçarak saldırıyı koordine etti." dedi.

SİHA’ların, Rus elektronik harp sistemleri tarafından durdurulduğunu anlatan Fomin, "SİHA’lar durdurulduktan sonra, güvenli bir mesafeye geçip, uzay seviyesinden aldıkları sinyallerle sistemdeki açıkları bulmaya çalıştılar. Sonrasında tüm SİHA’lar Rus hava savunma sistemi tarafından yok edildi." diye konuştu.

Fomin, saldırıların hangi tarihte gerçekleştiğini açıklamadı.

Rusya Savunma Bakanlığından bir süre önce yapılan açıklamada, sadece ağustos ayında Hımeymim’e saldıran 47 SİHA’nın etkisiz hale getirildiği iddia edilmişti.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 20:10
  1. Amerika Birleşik Devletleri
  2. Rusya Federasyonu
  3. Donald Trump
  4. Suriye
  5. Putin
  6. Rusya
  7. Trump
  8. ABD
  9. Rusya Savunma Bakanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ve bomba patladı! Kral Selman, Prens Selman'ın biletini kesti
    1. Ve bomba patladı! Kral Selman, Prens..
    2. Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın..
    3. Görme engellilerde kanser riski sıfıra..
    4. Tiroit sinsidir, kadını bitirir!
    5. Bacalarınızı temizletin
    6. ABD'den savaşı tetikleyecek saldırı!..
    7. Anzer balının faydaları
    8. Şekerler uyuşturucu kadar tehlikeli
    9. Neden kreme, toniğe para veresiniz ki..
    10. Bu görüntü Gölbaşı'ndan! Vatandaşlar..
    11. Midenizi ilaçlarla bozmayın
    12. Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?
    13. Evlenmenin en hayırlısı külfetsiz ve..
    14. Meryem ana otunun faydaları neler?
    15. Cocu'nun Anderlecht 11'i belli oldu
    16. Renklerin insana etkileri
    17. KPSS önlisans sınav giriş belgesiyle..
    18. Düşünmek iyidir ama...
    19. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesine şoke..
    20. İnsan amortisörünün en kritik yeri
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?