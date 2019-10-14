ABD Savunma Bakanı konuştu: Türkiye'ye karşı savaş başlatamayız!

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin iki ayrı televizyon kanalında değerlendirmelerde bulundu.

"Askerlerimizin güvenliği benim için öncelikli"

Esper, "Son 24 saat içinde Ruslar ile Suriyeliler bir anlaşma yaptığını görüyoruz. Bu da ABD askerlerini kuzeye hareket eden Suriye-Rusya ordusu ile güneye doğru ilerleyen Türk ordusu arasında bırakıyor. Bu bizi çok kötü bir duruma düşürüyor ve askerlerimizin güvenliği benim için önceliklidir" dedi.

15 bin kişilik Türk kuvvetlerini engelleyemeyeceklerini belirten Esper, Türkiye'yi müzakerelerde ikna etmeye çalıştıklarını ve Türkiye'nin PKK ile mücadelesinin uzun yıllara dayandığını, YPG ile DAEŞ konusunda anlaşma yaptıklarında, Türkiye'nin başından beri bunu protesto ettiğini ifade etti.

"Türkiye'ye karşı ortadoğu'da bir savaş başlatamayız"

ABD'li yetkililerin, kendi Türk mevkidaşları ile görüşmelerinde Türkiye'nin kararlılığının farkında olduğunu anlatan Savunma Bakanı Esper, "Türkiye’nin ilerlemesinin önüne Amerikan kuvvetlerini koymamamız gerektiğini değerlendirdik" diye konuştu.

Esper, "Bizimle Kore’den Afganistan’a kadar birlikte savaşan, uzun dönemli NATO ortağımız Türkiye’ye karşı Ortadoğu’da bir savaş başlatamayız. Böyle bir durum söz konusu değil" diye ekledi.