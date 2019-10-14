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ABD Savunma Bakanı konuştu: Türkiye'ye karşı savaş başlatamayız!

Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Bizimle Kore’den Afganistan’a kadar birlikte savaşan, uzun dönemli NATO ortağımız Türkiye’ye karşı Ortadoğu’da bir savaş başlatamayız. Bizim için böyle bir durum söz konusu değil" dedi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 08:02
ABD Savunma Bakanı konuştu: Türkiye'ye karşı savaş başlatamayız!

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin iki ayrı televizyon kanalında değerlendirmelerde bulundu.

"Askerlerimizin güvenliği benim için öncelikli"

Esper, "Son 24 saat içinde Ruslar ile Suriyeliler bir anlaşma yaptığını görüyoruz. Bu da ABD askerlerini kuzeye hareket eden Suriye-Rusya ordusu ile güneye doğru ilerleyen Türk ordusu arasında bırakıyor. Bu bizi çok kötü bir duruma düşürüyor ve askerlerimizin güvenliği benim için önceliklidir" dedi.

15 bin kişilik Türk kuvvetlerini engelleyemeyeceklerini belirten Esper, Türkiye'yi müzakerelerde ikna etmeye çalıştıklarını ve Türkiye'nin PKK ile mücadelesinin uzun yıllara dayandığını, YPG ile DAEŞ konusunda anlaşma yaptıklarında, Türkiye'nin başından beri bunu protesto ettiğini ifade etti.

"Türkiye'ye karşı ortadoğu'da bir savaş başlatamayız"

ABD'li yetkililerin, kendi Türk mevkidaşları ile görüşmelerinde Türkiye'nin kararlılığının farkında olduğunu anlatan Savunma Bakanı Esper, "Türkiye’nin ilerlemesinin önüne Amerikan kuvvetlerini koymamamız gerektiğini değerlendirdik" diye konuştu.

Esper, "Bizimle Kore’den Afganistan’a kadar birlikte savaşan, uzun dönemli NATO ortağımız Türkiye’ye karşı Ortadoğu’da bir savaş başlatamayız. Böyle bir durum söz konusu değil" diye ekledi.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 08:02
  1. Mark Esper
  2. ABD
  3. Türkiye
  4. barış pınarı harekatı
  5. savaş

YORUM YAZ

  • Mustafa ÇAVUŞOĞLUMustafa ÇAVUŞOĞLU27 dk önce
    savaşmaya gelecek, Toprağıma ayak basacak değil amerikan askerlerini köpeklerinizi bile katlederim.
  • Kaan el türkiKaan el türki1 sa önce
    G.....z yemez zaten
  • Ben DenizBen Deniz1 sa önce
    Bak sen, korkuyoruz demiyorda şimdide dost ayağına yatıyor. Yemezler, şu an karada karşımızda durabilecek bir askeri güç yok. Amerika dahil. Bunu uzmanlar söylüyor
  • EmreEmre1 sa önce
    Kısa ve öz bir cümle; Yer mi?
  • fetösavarfetösavar1 sa önce
    eee mike roger... e.t.a. one four zero.... zulu charlie... roger.. we are heading south. ok ... türkler geliiii gaçıııın.....
  • Eyup Eyup 1 sa önce
    İngilizceden Türkçe'ye çevirecek olursak maçamız yemedi Tsk karşısında savaşmayı demek. Nokta

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