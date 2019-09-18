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ABD'den şaşırtmayan 'Suriye' hamlesi! Çekilmiyorlar

Suriye'den çekileceğini söyleyen ABD aksine askeri üsler inşa etmeyi sürdürüyor. Daha önce DAEŞ ile mücadeleyi bahane ederek Suriye'de askeri varlık gösteren ABD, DAEŞ bitmesine noktasına gelmesine rağmen bölgeden çekilmemekte kararlı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 08:30
ABD'den şaşırtmayan 'Suriye' hamlesi! Çekilmiyorlar

Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre ABD, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında yer alan Kamışlı kentinde yeni bir askeri hava üssü daha kuruyor. Kamışlı kent merkezinde ise Suriye Ordusu askerleri olduğu için, ABD askeri üssü kentin 20 kilometre güneyindeki Bılbarut bölgesinde kuruyor.

Ay sonu tamamlanacak

Suriye'nin kuzeyinde 28 askeri üssü olan ABD'nin bu yeni üssünün ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Üs alanının çevresi askerler tarafından korunurken, bölgeye ABD'li yetkililer dışında kimse giremiyor. 6 kilometrelik bir alan üzerine inşa edilecek üssün ABD ve İngiliz askerleri tarafından ortaklaşa kullanılacağı belirtiliyor.

Öte yandan, İngiltere Parlamentosundan oluşan bir heyet de dün Kamışlı'ya giderek çeşitli görüşmelerde bulunmuştu.

Suriye'de ABD dışında Fransız askerleri de ABD dışında bulunan Fransa ve diğer ülkelerin askerleri ABD'nin yapmış olduğu askeri üslerde kalıyorlar.

ABD, Suriye'nin kuzeyinde daha önce Derik, Deyr er Zor, Rakka, Tabka, Rimelan, Hol, Şedadi, Kobani, Eyn İssa, Rasul Ayn, Menbiç, Haseke ve Tel Abyad'da askeri üsler kurmuştu.

Söz konusu üslerin dışında, Kobani, Rakka, Rasul Ayn ve Tabka kentinde de hava üsleri inşa edilmişti.

Türkiye, bölgede ABD ile birlikte hareket eden PYD ve YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor.

Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor. ABD Türkiye'nin tüm itirazlarına rağmen DSG'ye silah sevkiyatı yapıyor. ABD şimdiye kadar onbinlerce tırla silah sevkiyatı gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce birçok kez, 'DAEŞ'e karşı zafer' açıklamaları yapmış ve Suriye'de bulunan Amerikan askerlerinin hemen hemen tamamını geri çekeceğini ilan etmişti. ABD, YPG ve bağlı örgütlere verdiği desteği ise 'DAEŞ'e karşı mücadele' olarak gerekçelendiriyordu.

ABD, askeri varlığını azaltacağını açıklamıştı

Aylar önce Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yaptığı açıklamada Suriye'deki koalisyon güçlerinin DAEŞ karşısında zafer kazandığını ve Suriye'deki mücadelede bir sonraki aşamaya geçilmesi sebebiyle buradaki Amerikan askerlerinin geri dönüşünün başlayacağını belirtmişti.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 08:30
  1. Ordu
  2. Mardin
  3. Ankara
  4. abd
  5. Donald Trump
  6. suriye
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