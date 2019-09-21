0553 313 94 23

ABD'den Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri hamlesi!

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, geçen hafta Aramco tesislerine düzenlenen saldırının ardından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ilave hava savunma desteği ve yüzlerce asker gönderileceğini açıkladı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 09:43
ABD'den Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri hamlesi!

ABD Savunma Bakanı MarkEsper ve Genelkurmay Başkanı JosephDunford, düzenlediği ortak basın toplantısında geçen hafta Suudi Arabistan'ın doğusunda bulunan ve Aramco'ya ait Abkayk ve Hureys tesislerine düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Esper, açıklamasında "Başkan Trump, Suudi Arabistan'ın talebine yanıt olarak savunma yapacak ve öncelikle hava ve füze savunmasına odaklanacak olan ABD kuvvetlerinin konuşlandırılmasını onayladı" dedi. Esper, ABD'nin İran'la savaşmak istemediğini, ancak 'başka seçenekleri de bulunduğunu' söyledi.

Katmanlı bir savunmanın, dronelar veya füzelerin akın etmesi durumunda krallığı daha iyi koruyabileceğini dile getiren Esper, 'hiçbir sistemin bu tür saldırıları önleyemeyeceğini' belirtti.

Dunford ise, konuya ilişkin ayrıntılar hakkındaki kararların hafta sonu alınacağını ve bilgilerin önümüzdeki hafta açıklanacağını ifade etti. Kararın 'binlerceaskeri' içermeyeceğini söyleyen Dunford, 'ölçülübirdağıtım' yapılacağı bilgisini verdi.

Geçen hafta cumartesi günü sabah saatlerinde Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Aramco'ya ait tesislere saldırı düzenlenmişti.

Trump, İran'a yaptırımı duyurmuştu

Saldıyı Husiler üstenirken, ABD tarafı İran'ı suçlamış, ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz gün İran Merkez Bankası ve Ulusal Kalkınma Fonu'nun yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 09:43
  1. Mark Esper
  2. Joseph Dunford
  3. Suudi Arabistan
  4. Donald Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tüketici güven endeksi geriledi
    1. Tüketici güven endeksi geriledi
    2. ESDER’den “ahilik teşkilatı” talebi
    3. 29 bin kişi sahaya indi! Aranan..
    4. 3 günde 416 bin ziyaretçi ağırladı
    5. ‘Tane zeytine destek’ müjdesi
    6. Galip İlhaner: Dermirtaş suçüstü..
    7. Varank’tan yurt dışındaki bilim..
    8. Eli kanlı Netanyahu köşeye sıkıştı! Af..
    9. Rus uzmandan dikkat çeken açıklama!..
    10. Kundakçı hainler! Güçleri ancak buna..
    11. O arsa TOKİ’ye ait değil
    12. “149 ülkeye kurbanla birlikte Türkiye..
    13. Finlandiya’da namaz kılma yasağına..
    14. Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi..
    15. Mısır’da firavun Sisi’ye protesto
    16. MİT ve TSK'dan terör örgütü PKK'ya darbe
    17. Amerika'dan Körfez'e asker sevkiyatı
    18. Irkçı Modi, Keşmir’i Araplarla işgal..
    19. Fatih Terim çözüm arıyor!
    20. Neslican Tay cenazesi nereden kalkacak?
    21. Küba’dan ABD’ye ‘diplomat’ tepkisi!
    22. Özel harekat destekli uyuşturucu..
    23. Meteoroloji duyurdu! İşte Marmara'da..
    24. Abdullah Avcı kritik virajda! Yönetim..
    25. ABD'den S. Arabistan ve BAE hamlesi!
    26. Af son durum ceza indirimi ne zaman..
    27. AP, HDP’nin sözcüsü gibi
    28. CHP’de 2023 kavgası başladı! “Onu aday..
    29. Kara yollarında son durum!
    30. Ailelerin dayanışması Kandil’i..
    Görenler gözlerine inanamıyor... Kafasını çarptı, boynuzu çıktı!
    Görenler gözlerine inanamıyor... Kafasını çarptı, boynuzu çıktı!
    Türkiye'yi örnek gösterdiler: Herkesin harcı değil başkası göze alamaz
    Türkiye'yi örnek gösterdiler: Herkesin harcı değil başkası göze alamaz
    Ölüm uykusunda olanlara böyle haykırdı: Yerde kanlar içinde yatan, İslam Ümmeti'nin onuru, şerefi ve namusudur!
    Ölüm uykusunda olanlara böyle haykırdı: Yerde kanlar içinde yatan, İslam Ümmeti'nin onuru, şerefi ve namusudur!
    AK Parti’den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu hamlesi
    AK Parti’den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu hamlesi
    Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Bu önemli duruşa halel gelmesin
    Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Bu önemli duruşa halel gelmesin

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2019
    "Halk için ciddi risk" dedi ve korkutan uyarıyı yaptı: Yalova'nın 4-5 saati kaldı!
    "Halk için ciddi risk" dedi ve korkutan uyarıyı yaptı: Yalova'nın 4-5 saati kaldı!
    İşte Egemen Bağış'ın yeni görevi
    İşte Egemen Bağış'ın yeni görevi