ABD'den Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri hamlesi!

ABD Savunma Bakanı MarkEsper ve Genelkurmay Başkanı JosephDunford, düzenlediği ortak basın toplantısında geçen hafta Suudi Arabistan'ın doğusunda bulunan ve Aramco'ya ait Abkayk ve Hureys tesislerine düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Esper, açıklamasında "Başkan Trump, Suudi Arabistan'ın talebine yanıt olarak savunma yapacak ve öncelikle hava ve füze savunmasına odaklanacak olan ABD kuvvetlerinin konuşlandırılmasını onayladı" dedi. Esper, ABD'nin İran'la savaşmak istemediğini, ancak 'başka seçenekleri de bulunduğunu' söyledi.

Katmanlı bir savunmanın, dronelar veya füzelerin akın etmesi durumunda krallığı daha iyi koruyabileceğini dile getiren Esper, 'hiçbir sistemin bu tür saldırıları önleyemeyeceğini' belirtti.

Dunford ise, konuya ilişkin ayrıntılar hakkındaki kararların hafta sonu alınacağını ve bilgilerin önümüzdeki hafta açıklanacağını ifade etti. Kararın 'binlerceaskeri' içermeyeceğini söyleyen Dunford, 'ölçülübirdağıtım' yapılacağı bilgisini verdi.

Geçen hafta cumartesi günü sabah saatlerinde Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Aramco'ya ait tesislere saldırı düzenlenmişti.

Trump, İran'a yaptırımı duyurmuştu

Saldıyı Husiler üstenirken, ABD tarafı İran'ı suçlamış, ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz gün İran Merkez Bankası ve Ulusal Kalkınma Fonu'nun yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.