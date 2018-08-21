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ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar!

ABD'den Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararları geldi. ABD Hazine Bakanlığı, 2 Rus vatandaşı, 1 Rus ve 1 Slovakyalı şirketi "ABD'yi hedef alan siber faaliyetlerinde Moskova'ya yardım ettikleri" gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

21 Ağustos 2018 Salı 20:28
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar!

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın siber saldırılarının ABD için tehdit oluşturduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Moskova'ya siber aktivitelerinde yardım ettikleri gerekçesiyle Saint Petersburg merkezli Vela-Marine Ltd ve Slovakya merkezli Lacno S.R.O. adlı iki firmanın yanı sıra iki Rus vatandaşının da yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

Söz konusu kurum ve kişiler, haziran ayında ABD yönetiminin kara listeye aldığı Divetechnoservices adlı Rus firmasına yardım etmekle suçlanıyor.

KUZEY KORE'YE PETROL

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, Birleşmiş Milletler'in Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle 2 Rus gemi taşımacılığı şirketine ve 6 gemiye de yaptırım kararı aldı.

Söz konusu firma ve gemiler, gemiden gemiye aktarma yaparak Kuzey Kore'ye petrol satılmasına yardımcı olmakla itham ediliyor.

ABD yönetimi, Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerine siber saldırıyla müdahale etmek istediği iddiasıyla Rusya'ya birçok yaptırım kararı alırken, Moskova yönetimi söz konusu iddiaları reddediyor.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 20:28
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