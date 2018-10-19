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ABD'den Rusya'ya yanıt: Bilgimiz yok

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Robertson, Putin'in rehin alındığını iddia ettiği ABD'li vatandaşlar konusuna ilişkin 'bilgimiz yok' dedi.

19 Ekim 2018 Cuma 19:45
ABD'den Rusya'ya yanıt: Bilgimiz yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in paylaştığı bilgi hakkında açıklama yapan Robertson, "Geçen hafta Deyr ez Zor yakınındaki sığınmacı kampına düzenlenen saldırıları doğruladık ancak Putin'in dile getirdiği çok sayıda rehine bulunduğunu destekleyen bir bilgiye sahip değiliz. Söz konusu rakamlara şüpheyle yaklaşıyoruz. Ayrıca bu kamptaki ABD vatandaşları hakkında da bilgimiz yok" ifadelerini kullandı.

Putin, dün Valday Tartışma Kulübü'ndeki konuşmasında IŞİD militanlarının Suriye'de ABD ve müttefikleri tarafından kontrol edilen bölgelerdeki varlığını artırdığını belirterek ABD'li ve Avrupalılar da dahil yaklaşık 700 kişinin DAEŞ tarafından rehin alındığını ifade etmişti.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 19:45
  1. ABD
  2. Putin
  3. Rusya

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