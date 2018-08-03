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ABD'den Rusya'ya tepki: Lafla peynir gemisi yürümez

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya'yı, nükleer programı nedeniyle ambargo uygulanan Kuzey Kore'ye yönelik BM yaptırımlarını delmekle suçladı

03 Ağustos 2018 Cuma 22:57
ABD'den Rusya'ya tepki: Lafla peynir gemisi yürümez

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya'yı, nükleer programı nedeniyle ambargo uygulanan Kuzey Kore'ye yönelik BM yaptırımlarını ihlal etmekle suçladı.

Haley, yaptığı yazılı açıklamada Rusya'nın yurt dışındaki Kuzey Koreli işçilere BM yaptırımlarına rağmen çalışma izni verdiğine yönelik ''endişe verici güvenilir raporlar'' olduğunu ifade etti.

Nükleer silahlarından tamamen arınmadan Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların hafifletilmeyeceğini belirten Haley, ''Lafla peynir gemisi yürümez. Rusya eylemleriyle yaptırımları ihlal ederken, Güvenlik Konseyi'ndeki sözleriyle yaptırımlara destek veremez.'' değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Rusya'nın BM yaptırımlarına rağmen geçen eylül ayından bu yana 10 binden fazla Kuzey Koreliye çalışma izni verdiğini iddia etmişti.

Çalışma Bakanlığının kayıtlarına göre ise bu sene en az 700 Kuzey Koreliye çalışma izni verildiği belirtilen haberde, ABD'li yetkililerinin Rusya'nın BM yaptırımlarını ihlal etmiş olabileceğini söylediği, BM yetkililerinin ise olası ihlalleri araştırdığı aktarılmıştı.

BM Güvenlik Konseyinin Eylül 2017'de Kuzey Kore'ye yönelik aldığı "ekonomik yaptırım" kararıyla çalışma izinlerine kısıtlama getirilmişti. Bu kararda "Yurt dışındaki Kuzey Koreliler çalışma izinlerinin süresi doluncaya kadar istihdam edilebilecek ancak işçilerin çalışma izinleri tekrar yenilenmeyecek." maddesi yer almıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığına göre, 100 bin Kuzey Koreli işçi yurt dışında çalışıyor. Uzmanlar ise yaptırımlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan Kim Jong-un rejiminin ülkeye döviz girişi sağlanması için yurt dışına çalışmaya gönderdiği Kuzey Kore vatandaşlarının yılda 2 milyar dolara yakın gelir elde ettiğini belirtiyor.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 22:57
  1. Kuzey Koreli işçiler
  2. Nikki Haley
  3. Rusya
  4. ABD

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