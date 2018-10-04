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ABD Rusya'yı tehdit etti: Karşılık vereceğiz!

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı James Mattis, Rusya'nın Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı ihlal etmesini kabul etmediklerini ve karşılık vereceklerini açıkladı.

04 Ekim 2018 Perşembe 17:13
ABD Rusya'yı tehdit etti: Karşılık vereceğiz!

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal etmesinin "tahammül edilemez" olduğunu ve ABD'nin buna karşılık vermesi gerekeceğini söyledi.

Mattis, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen Savunma Bakanları Toplantısı'nın sonunda basına açıklamalarda bulundu.

Mattis, "Rusya Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na uymak zorunda aksi takdirde ABD'nin buna karşılık vermesi gerekecek. Rusya, bu anlaşmaya uymuyor ve buna uymasının vakti geldi." diye konuştu.

"Rusya'nın umursamaz davranış biçiminin sonuncusu"

Rus istihbarat servisince Hollanda'daki Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne (KSYÖ) yönelik planlanan siber saldırı hakkında da görüş belirten Mattis, "Bu siber saldırı, Rusya'nın umursamaz ve sorumsuz davranış biçiminin sonuncusu." dedi.

Mattis, Rusya'nın KSYÖ'ye yapılan siber saldırı girişiminden sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

Günümüzde siber saldırıların daha sık, karmaşık ve zarar verici bir hal aldığına dikkati çeken Mattis, bu saldırılara karşı ABD, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Estonya'nın ulusal siber kabiliyetleriyle NATO'ya katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 17:13
  1. Rusya
  2. ABD

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