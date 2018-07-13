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ABD'den Rusya'ya suçlama: Seçimlere müdahale ettiler

ABD'de Federal Büyük Jüri, Rus 12 istihbarat üyesini Kasım 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçladı.

13 Temmuz 2018 Cuma 23:30
ABD'den Rusya'ya suçlama: Seçimlere müdahale ettiler

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein'in yaptığı açıklamaya göre Federal Büyük Jüri, özel savcı Robert Mueller tarafından yürütülen Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerini etkilediği iddialarına ilişkin soruşturma hakkındaki kararını verdi.

SEÇİM KAMPANYASINI HACKLEME SUÇLAMASI

Basın toplantısı düzenleyen Rosenstein, Rus askeri istihbaratından (GRU) 12 ajana Demokrat Parti'nin idari organı Demokratik Ulusal Komite'yi (DNC) ve Demokrat aday Hillary Clinton'un seçim kampanyasını hackleme suçlaması yöneltildiğini ifade etti.

Rus istihbarat üyelerinin hackleme faaliyetlerini 'DCLeaks' ve 'Guccifer 2.0' takma adlı hackerlar vasıtasıyla yönettiğini öne süren Rosenstein, 11 ajanın bilgisayarlara sızmak, belgeleri ele geçirmek ve söz konusu belgeleri seçimleri etkilemek için yayınlamakla itham edildiğini belirtti. Rosenstein, 'DCLeaks' ve 'Guccifer 2.0' takma adlı hackerların GRU tarafından oluşturulduğunu ve yönetildiğini belirterek, "12 Rus istihbarat görevlisi, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda, seçim komisyonunda, seçimlerin yönetimine ilişkin yazımları sağlayan şirketlerde seçim sürecinin idaresi için kullanılan bilgisayarlara hacker saldırısı düzenledi" dedi.

 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 23:30
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