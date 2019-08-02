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ABD'den Rusya'ya "Skripal" yaptırımları

ABD, İngiltere'de geçen yıl çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesinden sorumlu tutulan Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı

02 Ağustos 2019 Cuma 22:34
ABD'den Rusya'ya "Skripal" yaptırımları

NEW YORK (AA) - ABD, İngiltere'de geçen yıl çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesinden sorumlu tutulan Rusya'ya yeni yaptırımlar getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan başkanlık kararnamesinde, Skripal olayıyla ilgili Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.

Yeni yaptırımlar kapsamında, uluslararası finans kuruluşları Rusya'ya kredi, finansal ya da teknik desteklerini uzatamayacak.

ABD bankaları, Rusya hükümetine gıda ya da diğer tarımsal ürünlerin satın alınması dışında kredi veremeyecek.

- Skripal olayı

İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıkınca ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart 2018'de, Salisbury'de, Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Noviçok adlı bir kimyasal ile zehirlenmişti.

İngiltere, Skripal'in "Rusya'nın onayıyla zehirlendiğini" iddia ediyor. Tedavilerinin ardından taburcu edilen baba ile kızının nerede tutulduğu bilinmiyor.

Rusya ise bu iddiaları kabul etmiyor.

İngiliz polisi, Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesinden sorumlu tutulan ve Rus ajanları olduğu iddia edilen kişilerin Ruslan Borişov ve Aleksandr Petrov olduğunu açıklamıştı.

Dönemin Başbakanı Theresa May ise polisin, tespit ettiği iki kişinin, Rusya'nın askeri istihbarat servisi GRU için çalıştığı sonucuna ulaştığını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 22:34
  1. ABD
  2. Rusya
  3. Skripal

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