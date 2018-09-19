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ABD’den Rusya’ya önce suçlama… Sonra tehdit!

ABD’den yapılan açıklamada Rusya’nın silahlanmayı azaltmaya yönelik anlaşmaları yerine getirmediği belirtildi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müsteşar YardımcısıDavid Trachtenberg, “Rusya'nın bu ihlallerini ihmal etmek ve bu ihlallerdendolayı Rusya'dan hesap sormamak sorumsuzluk olur.' dedi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 06:21
ABD’den Rusya’ya önce suçlama… Sonra tehdit!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müsteşar Yardımcısı  David Trachtenberg, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Andre Thomson ile Senato  Dış İlişkiler Komitesi'de ABD ile Rusya arasında silahlanmayı azaltma çabaları  üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile silahlanmayı azaltma çabalarının sorunlu olduğunu savunan  Trachtenberg, "Görünen o ki Rusya Federasyonu anlaşmaların sadece kendisine uyan  kısımlarına uyması gerektiğine inanıyor. Sonuç olarak Rusya ile yapılan tüm  uluslararası anlaşmaların güvenirliği risk altındadır." diye konuştu.

Uluslararası güvenlik ortamının silahlanmayı kontrol altına almayı  oldukça zorlaştırdığını kaydeden Trachtenberg, Rusya ile gelecektek silahlanmayı  azaltmaya yönelik tüm anlaşmalarının başka ülkelerin katılacağı bir platformda  yapılması gerektiğini savundu.

Rusya'nın özellikle stratejik silahların azaltılması çabalarına önemli  bir engel teşkil ettiğini savunan Trachtenberg, "Rusya'nın bu ihlallerini ihmal  etmek ve bu ihlallerden dolayı Rusya'dan hesap sormamak sorumsuzluk olur."  ifadesini kullandı.

ABD'nin 2011'de Rusya ile imzaladığı Yeni Stratejik Silahları Azaltma  Anlaşması'nın (New START) 2021'de sona ereceğini hatırlatan Trachtenberg,  "Anlaşmayı uzatmaya yönelik alınacak her karar Rusya'nın silahlanmayı azaltmaya  yönelik davranışları ışığında New START anlaşmasının ulusal güvenlik  menfaatlerimize yarayıp yaramadığına yönelik gerçekçi değerlendirmelere  dayanmalıdır." dedi.

Dışişleri Müsteşarı Thomson ise söz konusu anlaşmanın uzatılmasına  yönelik henüz herhangi bir karar alınmadığını ancak bu kararın Rusya'nın son  zamanlarda duyurduğu stratejik silahların anlaşmaya dahil edip etmeyeceğine bağlı  olacağını belirtti.

 

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 06:21
  1. amerika
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