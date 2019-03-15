ABD'den Rusya'ya İdlib suçlaması

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığından, İdlib'de artan gerilimden Rusya ile Beşşar Esed rejimini sorumlu tutarak, "ABD, Rusya ve Esed rejiminin hava ve topçu saldırıları dolayısıyla İdlib ve çevresinde son günlerde şiddetin artmasını derin endişe ile izlemektedir." açıklamasında bulunuldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, İdlib'deki son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Palladino, açıklamasında şunları kaydetti:

"ABD, Rusya ve Esed rejiminin hava ve topçu saldırıları dolayısıyla İdlib ve çevresinde son günlerde şiddetin artmasını derin endişe ile izlemektedir. Rusya'nın teröristleri hedef aldığı iddialarına rağmen bu operasyonlar çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu ve sahada insanların hayatını kurtarmaya çalışan ilk yardım görevlilerini hedef aldı. Sivil altyapıyı ve yerlerinden edilmiş insanları hedef alan bu iğrenç saldırılar derhal son bulmalı."

- İdlib ateşkesine vurgu

ABD'nin süreci yakından izlediğini kaydeden Palladino, "Eylül 2018'de Türkiye ile yaptığı İdlib ateşkesinin bir tarafı olarak Rusya, kuzey Hama ve güney İdlib'deki bu saldırıların tüm sorumluluğunu taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Rusya ile Esed rejimine bölgede şiddetin azalması yolunda önceki sözlerini yerine getirme çağrısı yapan ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı, Suriye'nin ilgili bölgelerine insani yardımların ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran'da 7 Eylül 2018'de düzenlenen üçlü zirvedeki önerisi üzerine, Erdoğan ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin, 17 Eylül'de Soçi'de İdlib'de ateşkesi korumak için bir dizi ek önlem üzerinde anlaşmıştı. Mutabakat gereği, cephe hatları boyunca silahsızlanma bölgesi kurulmuş, 10 Ekim 2018'de muhalifler, söz konusu bölgeden ağır silahlarını çekmişti.

Soçi mutabakatının ardından, İdlib'de bir süreliğine rejim ve Rusya'nın hava saldırıları sona ermişti. Daha önce evlerini terk eden yaklaşık 80 bin sivil bölgeye geri dönmüştü.