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ABD'den Rusya ve Esed'e sert eleştiri! Sonuçları tarif edilemez şekilde ödenecek

BM ABD Daimi temsilcisi Nikki Halley, Rusya ve Esed'in Suriye'deki tutumunu sert bir şekilde eleştirdi. Nikki Halley, "Bölgede yaşananların sonuçları tarif edilemez şekilde ödenecek bir durum" olarak yorumladı.

07 Eylül 2018 Cuma 20:16
ABD'den Rusya ve Esed'e sert eleştiri! Sonuçları tarif edilemez şekilde ödenecek

BM Güvenlik Konseyi’nin Ortadoğu gündemi ile gerçekleştirdiği toplantıda konuşan BM ABD Daimi temsilcisi Nikki Haley, Rusya’nın ve Esed Rejimi’nin Suriye’deki faaliyetlerini sert bir dille eleştirdi. 

ABD’nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi Nikki Haley, Esed rejiminin İdlib bölgesine karşı gerçekleştirdiği saldırgan tutumu ve Rusya’nın rolünü sert bir dille eleştirdi. ABD’nin İdlib’e gerçekleştirilecek bir saldırgan yaklaşımın “Sonuçları tarif edilemez şekilde ödenecek, çok tehlikeli bir durum” olarak nitelendiğini belirten Haley, bölgede yaşayanların yüzde 99’nun masum, sivil halk olduğunu belirtti. 

Guta ve Halep’te daha önce Esed rejimi tarafından yapılan ablukaların sivilleri öldürdüğünü anlatan Haley Esad’ın mutlaka durdurulması gerektiğini ifade ederek, Esad rejimi üzerinde etkisi olan İran’ın bu konuda etkin olması gerektiğini söyledi.

Rusya’nın ise yapabileceği çok şey varken yapmamayı tercih ettiğini belirten Haley “Eğer Rusya İdlib konusunda Esed’a yardım ederse hepimiz Rusya’nın nerede durduğunu anlayacağız” dedi. 

"ESED'İN TERÖR KARŞITI HAREKETTEN ANLADIĞI OKULLARI, HASTANELERİ BOMBALAMAK"

İdlib’de teröristlerin bulunmasını bir gerçek olduğunu ancak bunların miktarının çok az olduğunu belirten Haley, başka çözümler bulunabileceğini söyledi. Haley, “Esed’ın terör karşıtı hareketten anladığı okulları, hastaneler bombalamak” dedi. 

"ESED'İ İDLİB'TEN UZAK DURMAYA DAVET EDİYORUZ"

Esed rejiminin Suriye’yi harabeye çevirdiği belirterek ABD’nin uluslararası kamuoyu ile beraber Suriye’nin ayağa kalkmasına yardım etmeye hazır olduğuna da değinen Haley, bu çalışmaların öncelikle barışın sağlanmasıyla başlayabileceğini ifade etti. 

ABD’nin halen diyalog ile bir çözüm bulabileceğine inandığını, bunun özgürce gerçekleşecek seçimlerle olabileceğini belirten Haley, “Esed’ın ve destekleyenlerin yaptıkları nesiller boyunca hatırlanacak. Esad’ı İdlib’den uzak durmaya çağırıyoruz” diyerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni harekete geçmeye davet etti. 

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 20:16
  1. ABD
  2. Esed
  3. Rusya

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