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ABD'den Rusya ve Çin'e yeni yaptırımlar! Trump, alınan kararları savundu

ABD yönetimi, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların Rus ve Çin firmalarını hedef aldığını duyurarak yeni bir krize sebebiyet verdi. Yaptırım uygulanan İki şirketin, Pyongyang yönetiminin nükleer ve füze programını desteklediği belirtiliyor.

13 Eylül 2018 Perşembe 17:52
ABD'den Rusya ve Çin'e yeni yaptırımlar! Trump, alınan kararları savundu

Kuzey Kore ile yeni bir sayfa açan ABD, buna rağmen bugün yeni yaptırımlar açıkladı.

ABD Ticaret Bakanlığı, yaptırımların Pyongyang yönetiminin nükleer ve füze programını destekleyen iki Rus ve Çin şirketini hedeflediğini duyurdu.

Yaptırım uygulanacak şirketlerden biri, Rusya merkezli Volasys Silver Star. Çin şirketinin adı ise Yanbian Silverstar Network Technology Co.

Kuzey Kore vatandaşı Song Hwa Jong da yaptırım uygulanacak kişi olarak listede yer buldu.

TRUMP EKONOMİNİN YOLUNDA GİTTİĞİNİ SAVUNDU

ABD Başkanı Donald Trump ise, Twitter mesajıyla ticaret savaşına tutuşulan Çin'le anlaşma yapmak Washington'ın baskı altında olmadığını savundu. Trump, "Çin'le anlaşma yapmak için baskı altında değiliz, onlar bizimle anlaşma için baskı yiyor. Bizim pazarımız inişli çıkışlı, onlarınki ise çöküyor" dedi.

Haziran ayında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la Singapur'da görüşen Trump, tarihi bir randevuya imza atmıştı.

Trump, bu yıl içinde Çin ve Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilen ürünlerin vergisini artırarak ticaret savaşı başlatmış durumda.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 17:52
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