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ABD'den Rusya ve Çin'e yeni yaptırımlar

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da savunma ve istihbarat alanlarında rol oynayan 33 kişi ve kuruluşu "Özel Belirlenmiş Kişiler" listesine eklediği bildirildi. Bakanlık ayrıca, Rusya ile askeri alandaki ilişkisinden dolayı Çinli bir askeri kurumu da yaptırım listesine aldı.

20 Eylül 2018 Perşembe 21:43
ABD'den Rusya ve Çin'e yeni yaptırımlar

ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın "Yaptırımlar Yoluyla Amerika'nın Düşmanlarıyla Mücadele" (CAATSA) yasası kapsamında yeni imzaladığı bir başkanlık kararnamesi uyarınca Rusya'ya yeni yaptırımlar getirdi.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert imzalı yazılı açıklamada, Trump'ın verdiği yetkiye dayanarak söz konusu yaptırım kararlarının alındığı bildirildi.

Buna göre ABD, Rusya Federasyonu'nda askeri ve istihbarat alanlarında görevi bulunan 30 kişi ve 3 kuruluşu, CAATSA'nın 231. bölümündeki "Özel Belirlenmiş Kişiler" listesine ekledi. Söz konusu listeye eklenen kişi ve kuruluşlarla bundan sonra iş yapan kişi ve kuruluşlar ABD yaptırımlarına maruz kalabilecek.

ÇİN'E AİT ASKERİ BİR KURUM DA YAPTIRIM LİSTESİNDE

Öte yandan Bakanlık, aynı açıklamasında Rusya Federasyonu ile askeri ilişkisi nedeniyle Çin'e ait askeri bir kurumu ve kurumun direktörünü de yaptırım listesine aldı.

Açıklamada, söz konusu Çinli kurumun, zaten "Özel Belirlenmiş Kişiler" listesinde yer alan bir Rus askeri firmasıyla alışveriş yapması ve Moskova'dan savaş uçağı ve füze sistemleri alınmasında rol oynaması nedeniyle yaptırıma maruz kaldığı ifade edildi.

Kongre'den geçen yıl temmuz ayında geçen "Yaptırımlar Yoluyla Amerika'nın Düşmanlarıyla Mücadele" yasası, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi ve ABD başkanlık seçimlerine müdahale girişimi nedeniyle Moskova'ya yaptırımlar getirilmesinin önünü açmıştı.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 21:43
  1. ABD
  2. Rus

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