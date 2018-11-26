ABD'den "Rusya normal ilişkileri imkansızlaştırıyor" açıklaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlikten Rusya'yı sorumlu tutarak, ''Başkan Trump'ın da birçok kez dediği gibi ABD Rusya ile normal bir ilişkiyi memnuniyetle karşılar ama Rusya'nın bunun gibi yasa dışı eylemleri ilişkilerin normalleşmesini imkansız hale getiriyor.'' dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rus savaş gemilerinin, Kırım açıklarında Azak Denizi'nde Rusya kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla Ukrayna savaş gemilerine ateş açmasının ardından artan gerginlik üzerine acil toplandı.

Haley, BMGK'de yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bu sabah konuştuğunu belirterek, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlikten duyulan endişenin en üst düzeyde yansıtıldığını belirtti.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlikten Rusya'yı sorumlu tutan Haley, ''Başkan Trump'ın da birçok kez dediği gibi ABD Rusya ile normal bir ilişkiyi memnuniyetle karşılar ama Rusya'nın bunun gibi yasa dışı eylemleri ilişkilerin normalleşmesini imkansız hale getiriyor.'' dedi.

ABD'nin, Rusya'ya, Kırım'ı ilhakı nedeniyle uyguladığı yaptırımların devam edeceğini ifade eden Haley, bu tür gerginlikleri tırmandırarak Rusya'nın dünyadaki konumuna, ABD ve diğer birçok ülkeyle ilişkilerine daha fazla zarar vereceğini söyledi.

- Rusya'dan Poroşenko'ya suçlama

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy ise Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'yu gelecek yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesi oylarını artırmak için gerginliği tırmandırmakla suçladı.

Polyanskiy, ''Bu koşullarda iktidarda kalmayı nasıl başarabilir, provokasyon düzenle ve bir kez daha her şeyden Rusya'yı sorumlu tut, kendini kahraman ilan et ve reytinglerini artır.'' dedi.

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Volodymyr Yelchenko ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus temsilcinin iddialarını yalanlayarak Rusya'yı uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmekle suçladı.



