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ABD'den Rusya kararı!

ABD yönetimi Washington büyükelçiliğine gönderdiği mektupla Rusya'ya kısa süre içinde yeni yaptırımlar koymayı düşünmediğini iletti.

18 Nisan 2018 Çarşamba 12:25
ABD'den Rusya kararı!

Rus haber ajansları, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Washington'daki Rusya büyükelçiliğine, Moskova'ya yönelik yeni yaptırımlar getirmek için acil planları bulunmadığını bildirdiğini duyurdular.

TASS ajansının haberine göre Rusya dışişleri bakanlığından bir kaynak, "ABD'nin Rus büyükelçiliğine şimdilik yeni yaptırımlar getirilmeyeceğini bildirdiğini teyit edebilirim" dedi.

Benzer bir bilgi Interfax ajansından da açıklandı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 12:25
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