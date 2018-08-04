ABD'den Rusya için flaş İnterpol talebi
Amerika Birleşik Devletleri senatosu, Rusya ile ipleri gerecek bir hamlede daha bulundu. Senato, Rusya için İnterpol kısıtlaması talep etti.04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:32
ABD senatosu, Rusya’nın İnterpol aramalarını kötüye kullandığı gerekçesiyle kısıtlama talep etti.
ABD, BM'YE DAYANDIRARAK BİRÇOK TALEPTE KISITLAMA GETİRMİŞTİ
Rusya’nın, Uluslararası Polis İşbirliği Teşkilatı olan İnterpol üzerinden suçluların arama ve ülkeye talep etme kriterlerine uymadığı gerekçesiyle İnterpol aramalarına kısıtlama getirilmesi istendi. ABD senatosu tarafından sunulan yasa tasarısında Rusya’nın İnterpol’ü kötü niyetli kullandığı ve Rusya merkezi yönetimin İnterpol üzerinden siyasi rakiplerini baskı altına aldığı iddia edildi.
ABD senatosu kararları BM kararları doğrultusunda aldığını beyan ederek Rusya’ya birçok konuda kısıtlama getirmişti.
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