ABD'den Rusya için flaş İnterpol talebi

ABD senatosu, Rusya’nın İnterpol aramalarını kötüye kullandığı gerekçesiyle kısıtlama talep etti.

ABD, BM'YE DAYANDIRARAK BİRÇOK TALEPTE KISITLAMA GETİRMİŞTİ

Rusya’nın, Uluslararası Polis İşbirliği Teşkilatı olan İnterpol üzerinden suçluların arama ve ülkeye talep etme kriterlerine uymadığı gerekçesiyle İnterpol aramalarına kısıtlama getirilmesi istendi. ABD senatosu tarafından sunulan yasa tasarısında Rusya’nın İnterpol’ü kötü niyetli kullandığı ve Rusya merkezi yönetimin İnterpol üzerinden siyasi rakiplerini baskı altına aldığı iddia edildi.

ABD senatosu kararları BM kararları doğrultusunda aldığını beyan ederek Rusya’ya birçok konuda kısıtlama getirmişti.