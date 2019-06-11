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ABD'den rejim yanlısı Suriyeli iş adamlarına yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Suriyeli 3 kişi ve 13 kuruluşu, "Suriye'de Beşşar Esed rejimine destek oldukları" gerekçesiyle yaptırım listesine aldı

11 Haziran 2019 Salı 22:38
ABD'den rejim yanlısı Suriyeli iş adamlarına yaptırım

WASHINGTON (AA) - ABD Hazine Bakanlığı, başta "Samer Foz" adlı Suriyeli iş adamı olmak üzere, toplam 3 kişi ve 13 kuruluşu, "Suriye'de Beşşar Esed rejimine destek oldukları" gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), söz konusu yaptırımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, başta Foz ailesi olmak üzere, bahsedilen kişi ve firmaların Esed rejiminin yeniden yapılanma ve yatırım çabalarına finansörlük ettiği belirtilirken, yaptırımların bu kişi ve firmaların gelir kaynaklarını kesme amacı taşıdığı ifade edildi.

Öte yandan, konuya ilişkin açıklama yapan Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı Sigal Mandelker ise "Samer Foz" adlı Suriyeli iş adamı ve akrabalarının kendilerine ait inşaat firmaları vasıtasıyla Suriye'deki çatışma ve iç savaştan finansal olarak yararlandığını belirtti.

Mandelker, "Bu Suriye oligarşisi, sivilleri katleden Esad rejimini doğrudan destekliyor ve rejim vahşetinden kaçan sivillerden çalınan arazilerde lüks yapılar inşa ediyor. Bakanlık olarak, Suriye halkı bu el yapımı insani krizden dolayı acı çekerken, Esed rejiminden nemalanan vurguncuları sorumlu tutma konusunda kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Bununla beraber, açıklamada Samer Foz'a ait Aman Holding'in rejime ait Damascus Cham Holding ile ortaklık yaparak, üç gökdelen ve beş özel konut mülkü inşası için 312 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzaladığı kaydedildi.

- Suriye lüks konut sektörü

Suriye'deki lüks konut sektörüne ilişkin geniş detay verilen bakanlık açıklamasında, söz konusu kişi ve firmaların rejim tarafından ele geçirilen bölgelerde rejim destekli lüks konut inşaatlar inşa ederek, yabancı yatırımcıları çekmeye çalıştıkları belirtildi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 22:38
  1. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC)
  2. Esed Rejimi
  3. Suriye
  4. yaptırım

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