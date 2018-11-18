ABD’den terör örgütü PKK'ya tünel desteği!

Malikiye, Dırbesiye, Tel Abyat, Aynel Arab, Kamışlı ABD turları ile gelen silah, cephane, zırhlı araç ve iş makinelerinin yönlendirildiği yeni bölgeler. Semelka sınır kapısından geçerek Suriye’ye getirilen yardım filolarında çok sayıda savaş unsuru yanında kepçe, kamyon ve tünel yapımında kullanılan malzemeler bulunuyor.

Afganistan’da görev yapan Uluslararası Güvenlik Destek Gücü ( ISAF) eski komutanı Emekli Kurmay Albay Haydar Ateş, Beyaz Saray’ın bölge ile ilgili gizli ve kirli bir ajandası olduğunu söyledi. ABD’nin hasmane tutumu ile Afganistan’da görevli Türk gücü komutanlığı sürecinde birebir yüzleş- tiğini anlatan Ateş, Münbic, Tel Abyat, Kamışlı, Aynel Arab sınır hattında Türkiye’ye karşı sistematik bir oya lama taktiği yürütüldüğünü belirtti. Ateş, “Nihai he-def, 36. ve 45. Paraleller arasında yer alan ve dünyanın en bereketli toprakları olma özelliği taşıyan bölgede İsrail merkezli bir düzen inşaa etmek” dedi. Ateş, “Onların esas hedefi petrol değil, Altın Üçgen olarak bilinen Irak, Suriye, İran ve Türkiye’den oluşan bölgede egemenlik sağlamak” ifadelerini kullandı.

(Yeni Şafak)