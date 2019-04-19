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ABD'den peş peşe Türkiye ve F-35 mesajı!

Hem ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanaha'dan hem de Pentagon'dan peş peşe Türkiye ve F-35'lerle ilgili açıklama geldi.

19 Nisan 2019 Cuma 09:31
ABD'den peş peşe Türkiye ve F-35 mesajı!

Arnavutluk Savunma Bakanı Otla Xhaçka ile ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) bir ara gelen Shanahan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Akar ile gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki konulara ilişkin bir ilerleme kaydedip kaydetmediğine yönelik soruya Shanahan, şu yanıtı verdi: "Kaydettim. Bakan Akar, yani onlar (Türkler) stratejik bir ortaktır ve her zaman halletmemiz gereken zorluklar olacaktır. Onun için hazır buradayken oturup konuştuk. Onunla görüşmek hoşuma gidiyor. Bu da o görüşmelerden biriydi herhangi bir not yok. Nerede tıkandık, nasıl çıkarız gibisinden bir şeydi ve ben şunu ifade ettim; biz pozisyonlardan ziyade menfaatlere odaklandık."

Dikkat çeken F-35 mesajı

Patrick Shanahan ayrıca, "(Türkiye'ye) Müşterek taarruz uçağını (F-35) teslim ettiğimizde onu ziyaret etmek istediğimi söyledim" diye konuştu.

Bakan Hulusi Akar, Amerikan Türk Konseyi (ATC) 37. Yıllık Konferansı kapsamında Washington'a gerçekleştirdiği ziyarette, salı günü Shanahan ile görüşmüştü.

Bir açıklama da Pentagon'dan

Diğer taraftan, gün içinde Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgenin Türkiye tarafından kontrol edilmesi konusundaki bir soruya Pentagon Sözcüsü Charles E. Summers, toplantı sonrası yazılı yanıt verdi.

Summers, "Türkiye-Suriye sınırındaki güvenlik kaygılarına yönelik Türkiye ile yoğun görüşmelere devam ediyoruz. Bugüne kadarki görüşmelerimiz verimli geçti. Kuvvetlerimizi çekerken koalisyonla beraber Suriye'de DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilmesini sağlayacağımıza ve bölgeyi istikrarsızlaştıracak bir güç boşluğunu engellemek, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını ele almak ve DEAŞ ile mücadelede ortaklarımızı korumak dahil Başkan'ın (Donald Trump) Suriye'deki diğer hedeflerine de ulaşacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 09:31
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