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Dünya ABD'den peş peşe Karabağ açıklaması! Trump safını belli etti
Dünya

ABD'den peş peşe Karabağ açıklaması! Trump safını belli etti

Karabağ'da işgalci Ermenistan'ın sivilleri katletmesiyle başlayan savaş ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Bu konuda konuşuyoruz. Ermenistan ile çalışıyoruz. Ermenistan ile çok iyi ilişkilerimiz var" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 07:52:00 -
ABD'den peş peşe Karabağ açıklaması! Trump safını belli etti

27 Eylül Pazar sabahı Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve çok sayıda yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. İki ülke arasında daha sonra Moskova'da yapılan görüşmede esirlerin ve cenazelerin değişimi için ateşkes kararı alınmıştı. Sürenin dolmasının ardından ikinci defa insani ateşkes ilan edildi. Ancak Erivan tarafının sivil alanlara saldırıları durmuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaları yakından izlediklerini belirterek, "Bu konuda konuşuyoruz. Ermenistan ile çalışıyoruz. Ermenistan ile çok iyi ilişkilerimiz var. Onlar çok iyi insanlar. Ne olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki görüşmelere arabuluculuk ettiğini söyleyen Trump, Azerbaycan ya da Ermenistan liderleri ile görüşüp görüşmediğini söylemeyi reddetti. Trump, "Ne olacağını göreceğiz. Çok iyi yol katedildi. Bu ülkede Ermenistan'dan gelip yaşayan birçok insan var. Çok iyi insanlar. Biz onlara yardım edeceğiz" diye konuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Trump'ın Karabağ görüşmelerinde ilerleme kaydedildiği yönündeki ifadesiyle ilgili, "Biz henüz bilmiyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarıyla şiddetin durması için görüşme yaptığını belirterek, iki ülkenin de ateşkese uyması ve asli görüşmelere bir an önce dönmesi gerektiğini söyledi.

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