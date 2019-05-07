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ABD'den Pendarovski’ye tebrik

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus:- "ABD, Stevo Pendarovski’yi, Kuzey Makedonya’nın cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik ediyor"- "Kuzey Makedonya, NATO'nun 30. üyesi olmaya ve Avrupa Birliği'nde yer almaya hazırlanırken Cumhurbaşkanı Pendarovski, hükümet ve tüm siyasi partileri ile beraber çalışmak için sabırsızlanıyoruz"

07 Mayıs 2019 Salı 21:07
ABD'den Pendarovski’ye tebrik

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonya'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda bu göreve seçilen Stevo Pendarovski'yi tebrik etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Kuzey Makedonya'da dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ortagus, açıklamasında, "ABD, Stevo Pendarovski’yi Kuzey Makedonya’nın cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik ediyor." ifadesini kullandı.

Kuzey Makedonya vatandaşlarına sandık başına gittikleri için teşekkür eden Ortagus, seçimlerin barışçıl ve rekabetçi olduğunu ve alınan sonucun halkın iradesini temsil ettiğini belirtti.

Ortagus, ABD'nin, Kuzey Makedonya'nın güçlü bir ortağı olduğunu kaydederek "Kuzey Makedonya, NATO'nun 30. üyesi olmaya ve Avrupa Birliği'nde (AB) yer almaya hazırlanırken, Cumhurbaşkanı Pendarovski, hükümet ve tüm siyasi partileri ile beraber çalışmak için sabırsızlanıyoruz." vurgusu yaptı.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 21:07
  1. ABD
  2. Kuzey Makedonya
  3. Morgan Ortagus
  4. seçim

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