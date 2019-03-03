ABD'den Pakistan'a çağrı: Nasıl düşürdünüz?

ABD'nin Pakistan Büyükelçisi Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, İslamabad yönetiminin Hint jetlerini nasıl düşürdüğüne ilişkin ayrıntılı bilgi istedi.

ABD'nin İslamabad Büyükelçisi, Pakistan'ın Hindistan'a ait jetleri nasıl düşürdüğüne ilişkin ayrıntılı açıklama yapmasını istedi.



Pakistan'ın saldırı esnasında ABD yapımı F-16'ları kullanıp kullanmadığına ilişkin açıklama isteyen ABD yönetimine karşı Pakistan, savunma amaçlı jetlerin düşürüldüğünü ancak F-16'ların kullanılmadığını belirtmişti.

"Daha fazla bilgi istiyoruz"

Pakistan'ın açıklamasına karşılık ise ABD'nin İslambad elçisi, "Bu raporların farkındayız ve daha fazla bilgi istiyoruz. Savunma sözleşmelerinin kötüye kullanıldığı iddialarını ciddiye alıyoruz." dedi.



ABD, ihraç ettiği askeri donanımların son kullanıcılar tarafından nasıl kullanılacağı noktasında kısıtlamalar getirebiliyor. Hint uçaklarının ABD yapımı F-16'lar tarafından vurulmasının Pakistan ve ABD arasında bir krize yol açabileceği belirtiliyor.