ABD'den Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'ye tebrik

ABD Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da yemin ederek görevine başlayan yeni Cumhurbaşkanı Arif Alvi'yi tebrik ettiklerini açıkladı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, "ABD ve Amerikan halkı, Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı olarak yemin eden Dr. Arif Alvi'yi tebrik ediyor." ifadesini kullandı.

Nauert, "ABD, bölgesel barış, istikrar ve refah gibi ortak çıkarlarımızı geliştirme konusunda Pakistan ile birlikte çalışmayı istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Alvi, yemin ederek bugün görevine başlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan yemin törenine görevi sona eren Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, Başbakan İmran Han, Bakanlar Kurulu üyeleri, üst düzey askeri erkan ve çok sayıda davetli katılmıştı.

Ulusal parlamentonun alt ve üst kanadı ile 4 eyalet meclisinde, 4 Eylül'de aynı anda yapılan seçimde, geçerli 660 oyun 352'sini alarak Cumhurbaşkanı seçilen 69 yaşındaki Alvi, 5 yıl görevde kalacak.