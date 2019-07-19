ABD’den özel uçakla Nemrut Dağını görmeye geldiler ABD’den 4 kişilik ekip özel uçakla Dünyanın 8.

ABD’den 4 kişilik ekip özel uçakla Dünyanın 8. Harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı’nı görmeye geldi.

Her yıl binlerce kişinin görmeye geldiği Nemrut Dağı bu kez ABD’den özel olarak gelen Amerikan vatandaşı 4 kişilik ekibi ağırladı. Adıyaman Havalimanına özel uçak ile gelen Enrico Terracciano, John Franklin, Tazarron Romaine Landry, Ökkeş Toplum Biner, buradan Nemrut Dağı’na hareket etti.

Nemrut Dağı’nda güneşin batışını izleyen Amerikalı heyet daha sonra özel uçak ile Adıyaman’dan ayrıldı.

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