0553 313 94 23

ABD'den o ülkelere sert suçlama! 'Kanıtımız var'

ABD'de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Çin, İran ve Kuzey Kore'nin 2018 ara seçimlerine müdahale edebileceklerine dair ellerinde kanıt olduğunu söyledi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:41
ABD'den o ülkelere sert suçlama! 'Kanıtımız var'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton yaptığı açıklamada, Çin, İran ve Kuzey Kore'nin 2018 ara seçimlerine müdahale edebilecekleri konusunda 'yeterli' kanıtların bulunduğunu söyledi. Bolton, üç ülkenin orta vadedeki saldırı eylemleri hakkında elde ettikleri kanıtların endişe uyandırdığını açıkladı.

Bolton Rusya’nın 2016 yılında gerçekleşen başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını hatırlatarak, ''2016 seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği gerekçesiyle iki yıldır ateş düşürülemiyor. Rusya Kasım ayında yapılacak ABD seçimlerinde tekrardan müdahalede bulunmaya çalışabilir, buna diğere 3 ülke Çin, İran ve Kuzey Kore'de katılabilir'' ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, alınan önlem ve hazırlıklar hakkında ayrıntı vermezken, siber güvenliğin bir öncelik olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump da, önceki gün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Çin’in kasım ayında gerçekleştirilecek seçimlere müdahale edebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:41
  1. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
  2. ABD'den sert suçlama
  3. seçimlere müdahele
  4. suçlama

YORUM YAZ

  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ49 dk önce
    Bu amerikan seçimlerine nasıl müdahale edilebiliyor hala aklım almış değil
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bayram mesajı
  1. CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bayram..
  2. Samsun'da erkek cesedi bulundu
  3. Çorum'da traktör eve girdi: 5 yaralı
  4. Diyarbakır'da yaşlılara ATM’den para..
  5. Nevşehir’de kaçak içki operasyonu: 3..
  6. Karaman'da kamyonet devrildi: 1 kişi..
  7. İran'dan açıklama: ABD ve İsrail'in..
  8. Çeçenistan’da polis merkezine saldırı:..
  9. Vatan haini Cem Özdemir, ağzındaki..
  10. ‘Hudut kartalları’ FETÖ’cülere göz..
  11. UEFA, yılın futbolcusu adaylarını..
  12. Mevlüt Çavuşoğlu: ABD Büyükelçiliği'ne..
  13. Almanya Başbakanı Angela Merkel:..
  14. Gaziantep’te 75 kilo esrar ele..
  15. AK Parti'nin bayram programı belli oldu
  16. Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi..
  17. Rusya'dan E-Vize açıklaması!
  18. Bedelli askerlikler ne zaman askere..
  19. Bir ilçe o gence ağladı! Bir hafta..
  20. Erdoğan'dan Uras ailesine başsağlığı!
Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'
AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Kurban fiyatları Ankara
Kurban fiyatları Ankara
3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda