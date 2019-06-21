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ABD'den Nikaragualı yetkililere yaptırım kararı

21 Haziran 2019 Cuma 23:46
ABD'den Nikaragualı yetkililere yaptırım kararı

WASHINGTON (AA) - ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi ülkede geçen yıl yaşanan hükümet karşıtı gösterilerin şiddet yoluyla bastırılmasında rolü bulunan 4 yetkiliye daha yaptırım uygulama kararı aldı.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Ulusal Meclis Başkanı Gustavo Porras, Sağlık Bakanı Sonia Castro, Ulaştırma Bakanı Oscar Mojica ve Telekomüniskasyon Enstitüsü Direktörü Orlando Jose'ye barışçıl gösterilere yapılan müdahale sırasında ortaya çıkan insan hakları ihlallerinde sorumlulukları olduğu gerekçesiyle yaptırım uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, yaptırım kapsamında ilgili şahısların ABD'deki mal varlıklarının dondurulacağı, ülkedeki bankalar ve finans kurumlarından para transferi yapmalarının yasaklanacağı ifade edildi.

ABD daha önce aralarında Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın eşi ve Başkan Yardımcısı Rosario Murillo, Ortega'nın oğlu Laureano Ortega ve halen görevdeki Emniyet Müdürü Francisco Diaz'a yaptırım kararı almıştı.

- Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar

Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, geçen yıl nisanda büyük çaplı kitlesel eylemlere dönüşmüştü.

Ağustos ortasına kadar süren protestolar sırasında Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) rakamlarına göre 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği rakamlarına göre 448 kişi hayatını kaybetmişti.

Hükümet karşıtı protestoların geçen yıl eylül sonunda yeniden alevlenmesi nedeniyle çıkan çatışmada, bir kişi yaşamını yitirmişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyordu.

Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 23:46
  1. ABD
  2. Nikaragua

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