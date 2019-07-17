0553 313 94 23

ABD'den Myanmarlı komutanlara ülkeye giriş yasağı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Myanmar ordusuna bağlı dört üst düzey komutana Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarda rolü olduğu gerekçesiyle ABD'ye giriş yasağı getirdiklerini duyurdu- Myanmar Genel Kurmay Başkanı Min Aung Hlaing başta olmak üzere, Genel Kurmay Başkan Yardımcısı, iki Tuğgeneral ve aile ferdleri ABD'ye giremeyecek- Bakan Pompeo:- "Myanmar hükümetinin bu ihlalleri yapanları sorumlu tutmak konusunda herhangi bir adım atmamasından endişe duyuyoruz"

17 Temmuz 2019 Çarşamba 03:34
ABD'den Myanmarlı komutanlara ülkeye giriş yasağı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Myanmar ordusuna bağlı dört üst düzey komutana Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarda rolü olduğu gerekçesiyle ABD'ye giriş yasağı getirdiklerini bildirdi.

Pompeo, açıklamasında Myanmar Genel Kurmay Başkanı Min Aung Hlaing, Genel Kurmay Başkan Yardımcısı Soe Win, Tuğgeneral Than Oo ve Tuğgeneral Aung Aung olmak üzere dört askere kişisel yaptırım uygulandığını belirtti.

Söz konusu isimlerin ağır insan hakları ihlallerine karıştıklarına dair güvenilir bilgilerin mevut olduğunu vurgulayan Pompeo, bu isimlerin yanı sıra aile fertlerine de ABD'ye giriş yasağı getirildiğini kaydetti.

Pompeo, "Dışişleri Bakanlığı davranışları değiştirecek ve hesap verebilirliği artıracak politikalara odaklanmaktadır. Söz konusu kararın bu hedeflere ulaşmak için bir adım olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ABD'nin konuya dair açıktan harekete geçen ilk devlet olduğunu belirten Pompeo, "Myanmar ordusunun ülke genelinde insan hakları ihlallerinde bulunduğuna dair raporlar gelmeye devam ederken, Myanmar hükümetinin bu ihlalleri yapanları sorumlu tutmak konusunda herhangi bir adım atmamasından endişe duyuyoruz." dedi.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'da Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Arakan eyaletinde Bangladeş sınırındaki karakollara 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, Müslümanlara yönelik kitlesel şiddet eylemleri başlattı.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 03:34
  1. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  2. ABD'ye giriş yasağı
  3. Arakan
  4. Myanmar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Myanmarlı komutanlara ülkeye giriş yasağı
    1. ABD'den Myanmarlı komutanlara ülkeye..
    2. Manisa'da iş yerine tabanca ile ateş..
    3. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den..
    4. Kolombiya’da çetelerin infaz ettikleri..
    5. Katarlı ve Rus komutanlar askeri..
    6. YKS'nin Alan Yeterlilik Testi'nde bir..
    7. ABD Temsilciler Meclisinden Trump'ın..
    8. Eskişehir’de ‘Parçalı Ay Tutulması’..
    9. Cezayirli futbol yorumcusundan Ebu..
    10. HDP'den gece yarısı operasyonu!..
    11. Fransa'da yeni Çevre Bakanı belli oldu
    12. ÖSYM duyurdu! YKS sonuçları açıklandı!
    13. YKS sonuçları açıklandı
    14. Ekonomi alanındaki "torba teklif"..
    15. Elazığ’da "Parçalı Ay Tutulması"..
    16. ÖSYM Başkanı Aygün, Yükseköğretim..
    17. "Şişman kadınlar cennete giremez"..
    18. Baba, yangında küçük kızını..
    19. Bulgaristan'a şok! 1 milyondan fazla..
    20. İzmir’de tarihi fabrika binasında..
    21. 16 Temmuz parçalı ay tutulması..
    22. Ekonomi alanındaki "torba teklif"..
    23. Gazze'de ilaç krizi! En ağırı yaşanıyor
    24. ABD camideki Müslümanları bombaladı:..
    25. Yaşlandırma programı nasıl..
    26. Eski devlet başkanı ABD'de tutuklandı!
    27. Muğla’da 15 Temmuz paneli
    28. İzmir'de tarihi fabrika binasında yangın
    29. Tekirdağ’da Parçalı Ay Tutulması
    30. "Parçalı Ay Tutulması" Kayseri’den..
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    'Hafıza 15 Temmuz' açıldı! Hande Fırat telefonu müze için Erdoğan'a verdi
    'Hafıza 15 Temmuz' açıldı! Hande Fırat telefonu müze için Erdoğan'a verdi