0553 313 94 23

Pentagon'dan Münbiç açıklaması: Ortak devriyeler başlayacak

ABD ile Türkiye arasında gerginlik devam ederken Pentagon'dan Münbiç ile ilgili 'devriye' açıklaması yapıldı. Açıklamada Münbiç'te Türkiye ile ABD arasındaki ortak devriyenin yakında başlayacak eğitimlerin ardından başlayacağı belirtildi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 08:30
Pentagon'dan Münbiç açıklaması: Ortak devriyeler başlayacak

ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyonun komutanlarından Felix Gedney, gerekli eğitimler tamamlandığında Münbiç'te Türkiye ile ABD arasındaki ortak devriyelerin başlayacağını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) düzenlenen basın brifingine telekonferans yoluyla bağlanan Gedney, Münbiç'teki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

''DEVRİYELER OLDUKÇA BAŞARILI GEÇİYOR''

Münbiç'teki sürecin planlandığı gibi devam ettiğini anlatan Gedney, "Türk güçleri, Münbiç sınırındaki bağımsız koordineli devriyelerine devam ediyorlar ve bu devriyeler oldukça başarılı geçiyor." dedi.

Münbiç'teki devriyelerin artık rutin hale geldiğini kaydeden Gedney, "Ortak devriyeler için eğitimler yakında başlayacak. Hazır olduğumuzda ve (devriyeler için) eğitimler yapıldığında ortak devriyeleri uygulamaya geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

PENTAGON SÖZCÜSÜ 18 HAZİRAN'DA DUYURMUŞTU

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, 18 Haziran'da yaptığı açıklamada, Türk ve Amerikan birliklerinin, Münbiç Yol HaritasıveGüvenlik Prensipleri uyarınca koordineli ancak bağımsız şekilde devriye faaliyetlerine başladığını bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasını onaylamıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DAEŞ'tan alarak işgal etmişti. Terör örgütü DAEŞ'a karşı mücadele bahanesiyle YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD, ilçe merkezinin DAEŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'nın Münbiç'ten çıkacağı konusunda Türkiye'ye garanti vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 08:30
  1. DAEŞ
  2. Felix Gedney
  3. Münbiç
  4. Türkiye
  5. ABD
  6. ABD Savunma Bakanlığı
  7. Pentagon
  8. Münbiç Yol Haritası
  9. Mevlüt Çavuşoğlu
  10. Mike Pompeo
  11. YPG/PKK
  12. Halep

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Katılım Emeklilik’ten sağlık için yeni bir ürün daha
    1. Katılım Emeklilik’ten sağlık için yeni..
    2. Dolarda sert düşüş!
    3. Polisler bir anda etrafını sardı! Genç..
    4. Servis şoförünü vuran adamın rahatlığı..
    5. Sanayicilere 1.2 milyar liralık destek
    6. Dolar ve avrodan sonra altında büyük..
    7. Dolara güvenmeyin
    8. Yurdum insanından dolar için ilginç..
    9. Çeyrek altın gram altın cumhuriyet..
    10. Alaattin Çakıcı cezaevinden kaçırılmak..
    11. Mayıs ayı işsizlik oranı açıklandı!..
    12. Türkiye düşmanı Cem Özdemir'den..
    13. FETÖ'nün teröristleri endişe içinde!..
    14. Ateşle karşılık veren terörist öldürüldü
    15. Turuncu listedeki teröristler öldürüldü
    16. Trabzonlu çocuklara kodlama eğitimi
    17. Swap ne demek?
    18. BDDK'dan dövize yeni hamle
    19. Venüs cep telefon fiyatı nedir?
    20. Meteoroloji'den son dakika sağanak..
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?