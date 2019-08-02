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ABD'den Meksika'ya gönderilen göçmenler

ABD'ye yaptıkları iltica başvurusunun sonucunu bekleyen göçmenler için ilk barınma merkezi Meksika'nın Juarez kentinde açıldı

02 Ağustos 2019 Cuma 10:54
ABD'den Meksika'ya gönderilen göçmenler

CIUDAD JUAREZ (AA) - Meksika hükümeti, ABD'ye yaptıkları iltica başvurusu sonuçlanana kadar ülkeye geri gönderilen göçmenler için ilk barınma merkezini Juarez kentinde açtı.

Hükümet yetkilileri, "Meksika'da Kal" programı çerçevesinde, ABD'ye iltica başvurusunda bulunan ve süreç sonuçlanana kadar Meksika'ya gönderilen çoğunluğu Orta Amerikalı göçmenler için ABD sınırındaki Juarez'de açılan barınma merkezinin 3 bin 500 göçmene ev sahipliği yapabileceğini belirtti.

Çalışma Bakanlığı yetkilisi Horacio Duarte Olivares, yeni kurulan tesiste göçmenlere barınma, yemek, sağlık hizmeti ve yerel iş gücü piyasasına erişim imkanının sağlanacağını ifade etti.

Benzer barınma merkezlerinin gelecek günlerde Tijuana ve Mexicali şehirlerinde de faaliyete gireceği bilgisini paylaşan Duarte, Nuevo Laredo şehri için de planlar yapıldığını kaydetti.

ABD hükümetinin, "Meksika'da Kal" programının ocakta başlamasından bu yana 20 binden fazla mülteciyi iltica başvuruları sonuçlanana kadar beklemek üzere Meksika'ya gönderdiği ifade ediliyor.

- Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu, geçen yıl aralıkta Meksika topraklarında ilerleyerek, kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.


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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:54
  1. "Meksika'da Kal" programı
  2. ABD
  3. barınma merkezi
  4. Juarez
  5. Meksika

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