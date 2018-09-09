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ABD'den Makedonya'ya kritik ziyaret!

Amerika Birleşik Devletleri Senatörü ve Milli Güvenlik Komitesi Avrupa Bölge Güvenlik Politikası Sorumlusu Ron Johnson, Makedonya ziyaretleri kapsamında Başbakan Zoran Zaev ile görüşme yaptı. Görüşmede, 30 Eylül'de gerçekleşecek olan referandum konuşuldu.

09 Eylül 2018 Pazar 22:36
ABD'den Makedonya'ya kritik ziyaret!

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, ABD Senatörü ve aynı zamanda Milli Güvenlik Komitesi ve Avrupa Bölge Güvenlik Politikası Sorumlusu Ron Johnson ile görüştü. Zaev, Johnson ile ülke politika sürecini ve 30 Eylül’de gerçekleştirilecek referandum hazırlıklarını konuştu. Başbakan Zaev’in ofisinde gerçekleştirilen görüşmede, bunun tarihi bir olay olduğunun altı çizilerek vatandaşların oy vermeye çıkmaların ve bu fırsatı değerlendirmeleri gerektiği ortak düşüncesi paylaşıldı. 

Zaev ve Johnson, başarılı referandumun Makedonya'nın geleceğinin anahtarı olduğunu söyledi ve vatandaşların bu şansı iyi değerlendirmesi gerektiğini belirtti. 

Başbakan Zaev, gerçekleştirilecek referandumda muhalefet parti liderlerinin birlik olma davetini kabul edeceklerini ve kendi üyelerini de destek vermek için çağıracaklarını duyurarak ortak amaçlarının gerçekleşmesi için muhalefet ile birlik olmayı beklediğini söyledi. 

İkili, görüşmede NATO ve Avrupa Birliği üyeliğinin de gençlere daha iyi bir gelecek sunma konusunda ekonomik bir ilerlemenin kapısını açacağını vurguladı. Johnson, Başbakan Zaev ile görüştükten sonra, Meclis Başkanı Talat Caferi ile görüşme gerçekleştirdi. 

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 22:36
  1. ABD
  2. Makedonya Başbakanı
  3. Makedonya Başbakanı Zoran Zaev

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  • makerinimakerini57 dk önce
    makedonya natoya girmek icin cirpiniyor haberleri olsa bunu yapmazlardi natoya giren amerikanin sömürüsü altina imza atiyor silahlari amerikadan alacak askeriyesini amerika giydirecek arac ve gerecleri amerikadan alacak makedonya amerikanin ördegi olacak zaten makedonyayi yunanistan koruyor ne olacak bir milyon nufusu var ufak bir sehir kadar ismi ülke vay be dünyayi kücücük parcalara böldüler kendileri büyüdükce büyüyorlar moderen esir hayati böyle oluyor amerika sömürüyoryeyin gün gelir hepsi kursaginizda kalir.
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