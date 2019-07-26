ABD'den Lübnan'ın istikrarına destek mesajı

BEYRUT (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Lübnan'ın istikrarını desteklemeye bağlı olduğunu ifade etti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pompeo, Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil'e bir mektup gönderdi.

Mektupta ABD'nin Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) verdiği desteğin süreceğini kaydeden Pompeo, Lübnan'ın güneyinde temel bir role sahip UNIFIL'i korumaları gerektiğinin altını çizdi.

BM'ye bağlı güçlerin, barış ve güvenlik konusundaki sorunların üstesinden gelme noktasında temel unsurlardan biri olduğunu dile getiren Pompeo, ABD'nin Lübnan'ın istikrarını desteklemeye bağlı olduğunu yineledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ayrıca, UNIFIL'in görevini yerine getirecek donanıma ve çevik bir bütçeye sahip olması gerektiğine işaret etti.

Arap basınının geçen hafta Lübnanlı diplomatik kaynaklara dayandırarak verdiği haberlerde, ABD yönetiminin, UNIFIL bütçesinin yüzde 10 civarında düşürülmesini öngören önerilerde bulunduğu iddia edilmişti.

- Lübnan'daki barış gücü

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 19 Mart 1978 tarihli 425 ve 426 sayılı kararlarına göre kurulan UNIFIL, Lübnan'daki İsrail güçlerinin çekilmesinin onaylanması, uluslararası barış, güvenlik ve Lübnan hükümetinin bölgedeki otoritesinin yeniden sağlanması amacıyla görevine başlamıştı.

BMGK'nın 11 Ağustos 2006 tarihli 1701 sayılı kararına göre, görev kapsamına "düşmanlıkların durdurulması, Lübnan'ın güneyindeki Lübnan silahlı kuvvetlerine eşlik etmek ve destek olmak ,sınırların güvenliğinin artırılmasında Lübnan güvenlik güçlerine yardımcı olmak" gibi maddeler ilave edilmişti. 2006'daki İsrail-Lübnan savaşının ardından asker sayısı artırılan UNIFIL'in bünyesinde 1 Haziran 2017 itibarıyla 40 farklı ülkeden 10 bin 583 asker görev yapıyor.