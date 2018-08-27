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ABD’den Kuzey Kore diplomasisi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Japonya ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerde Kuzey Kore konusunun ele alındığı açıklandı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 21:52
ABD’den Kuzey Kore diplomasisi

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo'nun Japonya ve Güney Kore Dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Pompeo'nun telefon görüşmelerinde Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması noktasını değerlendirdiğini belirtilen Nauert, Pompeo'nun Japonya ve Güney Kore Dışişleri bakanlarıyla Kuzey Kore ile yapılan anlaşmanın bir sonraki adımını görüştüğünü kaydetti.

Bakan Pompeo'nun bu hafta Kuzey Kore'ye gitmesi bekleniyordu ancak ABD Başkanı Donald Trump, Pompeo'dan Kuzey Kore'ye gitmemesini istediğini açıklamıştı.

Trump resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan şu anda Kuzey Kore'ye gitmemesini istedim. Çünkü Kore Yarımadası'nın nükleer silahlarından arındırılmasına ilişkin yeterince yol almadığımızı hissediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 21:52
  1. ABD Dışişleri Bakanı
  2. pompeo
  3. Kuzey Kore
  4. Güney Kore Yayın Kurumu
  5. Japonya

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