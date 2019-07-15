ABD'den küstah Türkiye açıklaması: Yaptırım uygulanmalı

Euronews'in Washington Post'tan aktardığı haberde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun verdiği demeçte “Kanunlar yaptırım uygulamayı gerektiriyor ve eminim ki bu kanunlara uyacağız. Başkan Trump da bu kanunlara uyacak” dediği belirtildi.

Erdoğan: Biz savaşa hazırlanmıyoruz

12 Temmuz Cuma günü ilk teslimatı başlayan ve hafta sonu da devam eden S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz, S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz” demişti.

Gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri ile bir araya gelen Erdoğan konuşmasında, “Barışı ve kendi milli güvenliğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz. Savunma sanayimizi geliştirmeye yönelik diğer tüm atılımlarımızın da amacı budur" şeklinde konuşmuştu.

Trump "Türkiye haklı" demişti

Japonya'da düzenlenen G-20 Zirvesi'nde Erdoğan ile görüşen Trump, iki ülke arasında yaşanan S-400 krizinden kendinden önceki Başkan Barack Obama yönetimini sorumlu tutmuştu. İkili görüşme sonrası basın açıklaması yapan Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi. Bu kez Rusya ile S-400 almak için anlaşma yaptı ve para ödedi. Obama döneminde Türkiye'ye adil davranılmadı” demişti.