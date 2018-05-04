ABD'den küstah Afrin iddiası

Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert günlük basın brifinginde gazetecilerin sorularını cevapladı. Nauert, "Afrin'den ayrılan insanların evlerine dönmelerine izin verilmiyor" ifadelerini kullanarak aslı astarı olmayan küstah bir iddiada bulundu.

TSK’nın terör örgütleri PKK, PYD/YPG ve DAEŞ'e karşı başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin ile ilgili akıllara durgunluk veren bir iddia geldi. İddianın sahibi ise ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert.

Nauert, dün yaptığı basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Nauert,”Afrin'deki durumu çok yakından takip ediyoruz. Son bir iki aydır bu konunun üzerinde duruyoruz. Afrin'den 140 bin kişi ayrıldı. Şu aşamada en azından şunu söyleyebiliriz ki bu kişilerin evlerine ve yaşadıkları yerlere geri dönmelerine de izin verilmiyor” ifadesini kullandı. Afrin’den kaçan kişilerin evlerine neden geri dönemediklerine dair net açıklamalarda bulunmayan Nauert, “Biz geride kalan haftalarda ve aylarda Afrin'deki insani kriz konusundaki kaygılarımızı da dile getirdik ve bu kaygılarımız halen de devam ediyor. Bölgede bulunan aralarında Türkiye, Rusya ve Suriye'nin bulunduğu tüm taraflara bölgeye uluslararası yardım organizasyonlarının girmesine ve insanların evlerine geri dönmelerine izin verilmesi çağrısında bulunuyoruz. İnsanlar evlerine döndüklerinde de güven içerisinde olmalılar ve buna gönüllü olmalılar ve eve dönenlerin güvenliği bizim üzerinde önemli durduğumuz konulardan biri” diye konuştu