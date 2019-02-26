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ABD'den Küba'ya anayasa değişikliği tepkisi

ABD Dışişleri Bakanlığı:- "Küba'nın Komünist rejimi, 24 Şubat'ta anayasanın değiştirilmesini öngören sözde bir ‘ulusal referandum’ yaptı. Kimse tek parti diktatörlüğünün kalıcı olmasını sağlayan bu adıma kanmamalı. Tüm süreç kamusal tartışmaları bastıran siyasi bir tiyatro üzerinden yapıldı"- "ABD, devrimin başarısız siyasi sistemi ve ekonomik yönetimi altında 60 yıldır acı çeken Küba halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edecek"

26 Şubat 2019 Salı 23:58
ABD'den Küba'ya anayasa değişikliği tepkisi

WASHINGTON (AA) - Küba'da yapılan anayasa değişikliğini eleştiren ABD yönetimi, söz konusu değişikliği "kamusal tartışmaları bastıran siyasi bir tiyatro" olarak nitelendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Küba'da yapılan referandumun ardından anayasanın değişmesi kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanlık, açıklamasında, "Küba'nın Komünist rejimi, 24 Şubat'ta anayasanın değiştirilmesini öngören sözde bir ‘ulusal referandum’ yaptı. Kimse tek parti diktatörlüğünün kalıcı olmasını sağlayan bu adıma kanmamalı. Tüm süreç kamusal tartışmaları bastıran siyasi bir tiyatro üzerinden yapıldı." ifadelerine yer verildi.

Yeni anayasanın, Komünist Parti'nin tek yasal siyasi parti olmasını onayladığını vurgulayan bakanlık, ayrıca kararın sosyalist sistemi kalıcı hale getirerek, ihtiyaç duyulan ekonomik reform olasılığını engellediğini belirtti.

Diğer ülkelere de Küba halkına ve demokratik reform çağrılarına destek verme çağrısı yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Birçok gözlemci ve protestocuyu gözaltına alan Kübalı yetkililerin, Küba halkından korktuğunu gösteren barışçıl protestoları susturma çabalarını şiddetle kınıyoruz. ABD, devrimin başarısız siyasi sistemi ve ekonomik yönetimi altında 60 yıldır acı çeken Küba halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edecek. Tarihin, cesur Küba halkının tarafında olduğuna ve bu bölgenin demokrasi, özgürlük ve insanlık onurunun hüküm sürdüğü bir bölge olduğuna inanıyoruz."

- Anayasa değişikliği referandumu

Küba'da geçen pazar günü anayasa değişikliği için referandum yapıldı.

Küba Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Alina Balseiro, referanduma katılımın yaklaşık yüzde 85 olduğunu, "Evet" oyunun yüzde 86.8, "Hayır" oyunun yüzde 9, boş oyların da yüzde 4 oranında çıktığını açıkladı.

Yabancı yatırım ve özel mülkiyet alanında yeni düzenlemeler ön gören yeni anayasa, Küba Komünist Partisi'nin (PCC) ülkedeki tek meşru güç olduğu ve devletin de üzerinde olduğunu belirtmesi sebebiyle birçok Kübalının tepkisini çekmişti.

Karayip ülkesi Küba'da bir önceki yeni anayasa referandumu 1976'da yapılmış ve yüzde 97 "Evet" oyu çıkmıştı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 23:58
  1. ABD Dışişleri Bakanlığı
  2. anayasa değişikliği
  3. Küba

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