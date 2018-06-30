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ABD'den kriz çıkartacak hamle! Havalimanına cephane dolu kargo uçakları indi

İkili oyunlarına devam eden ABD'den skandal bir hamle daha geldi. PKK'lıları Münbiç'ten çıkarma sözü verip şehri Kandil kadrosuna teslim etmeye çalışan ABD, Haseke-Tel Beyder’e inşa edilen yeni hava üssüne cephane yüklü kargo uçakları indirdi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 11:15
ABD'den kriz çıkartacak hamle! Havalimanına cephane dolu kargo uçakları indi

DAEŞ tehdidini bahane ederek Suriye’ye giren ABD güçleri Haseke-Tel Beyder bölgesinde yeni hava üssü inşa etti ve 27 Haziran Çarşamba günü terör cephesine ilk sevkiyatını gerçekleştirdi. Türkiye sınırına 35 kilometre mesafede ABD askerlerince askeri üs olarak kullanılan Tel Beyder bölgesinde 1 yıldır pist yapım çalışmalarını sürdüren Pentagon, 6 bin TIR’lık kara desteğinden sonra silah ve cephane yüklü 2 kargo uçağını, inşaatı biten Tel Beyder’e indirdi. Amerikan Hava Kuvvetleri’ne ait bir adet C-17 ve bir adet de C-130 tipi kargo uçağı, inşaatı biten piste inerek doğrudan yapılan ilk hava sevkiyatını gerçekleştirdi.

Daha önce PKK’ya cephane götüren 2 bin kargo uçağı, Irak’ın Erbil kentindeki ABD üslerine iniyor, silahlar buradan karayoluyla Suriye’ye yollanıyordu.

ÇEKİLİYORUZ DİYEN ABD RADAR ÜSSÜ KURUYOR

Suriye kuzeyindeki Tel Beyder’de olağanüstü güvenlik önlemleri alan ABD, pist inşa edilen bölgede bir tane de radar üssü kuruyor. Tel Beyder’de eski telsiz, radyo ve tv vericilerinin bulunduğu alanı askeri bölgeye dahil eden Pantagon’un Beyder tepesinde inşa faaliyetleri sürüyor. ABD Başkanı’nın "Suriye’den çekiliyoruz" açıklamasına rağmen ülkenin doğu ve kuzey bölgelerinde yeni askeri karargahlar inşa eden Pentagon, Suriye’deki üslerini yeraltı iletişim kanalıyla birbirine bağlıyor. Haseke-Rimeylan’ı merkez nokta olarak belirleyen ABD ordusu, Ayn el-Arab, Haseke, Tabka, Münbiç, Tel Abyad, Deyrizor ve Rakka’da bulunan tüm askeri noktalarını fiber ağlarla birleştiriyor. ABD’nin PKK işgalinde olan bölgelerde halen 17 askeri merkezi bulunuyor.

BÖLGE HALKINA 5 KM. YASAĞI

PKK-ABD işbirliğiyle işgal edilen bölgelerdeki askeri üslere yönelik koruma önlemleri olağanüstü artırıldı. Pentagon tarafından seçilen noktalara bölge halkının 5 kilometreden fazla yaklaşması yasaklandı. Irak’ın Erbil kentini 3 yıldır silah ve cephane transferinde dağıtım merkezi olarak kullanan ABD, yeni dönemde Tel Beyder ve Arab Işık’ı Suriye için "lojistik merkezi" seçti. Haseke’deki Tel Beyder’in havadan kargo sevkiyatına hazır duruma getirilmesine paralel olarak Rakka’nın doğu ilçelerinden Tabka’da dev hava üssü inşa faaliyeti ise devam ediyor. Yeni Şafak’a konuşan Suriyeli muhalifler, Türkiye ile yol haritası konusunda mutabık kalan ABD’nin Münbiç’e 50 kilometre uzaklıktaki bölgeye yapılan silah sevkiyatının soru işaretleri barındırdığını söylüyor. DAEŞ’ın fiili olarak sona erdiğini belirten muhalifler, bölgeye yığılan silahı DAEŞ boyutunun çok ötesinde bir hazırlığın göstergesi olarak yorumluyor.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 11:15
  1. ABD
  2. PKK
  3. DAEŞ
  4. Münbiç
  5. Suriye
  6. Pentagon
  7. Rakka
  8. Tabka
  9. Tel Beyder

YORUM YAZ

  • mevlütmevlüt5 sa önce
    bu silahlar yahduinin arzı meudu dur.....bu amaçladır...bu kesinldir...
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 2 sa önce
    ABD, Yalancılıkta Pinokyoyu, Kıvırmada Asenayı, İki Yüzlülükte KeMal Yalandaroğlunu Geçti. Suriyeyi, Resmen İşgal Ediyor. Hiç Şüphesiz. ABDye, Asla Güvenilmez.
  • DoktorDoktor4 sa önce
    Veledi zina pissrail ve haramzade batı aleminden asla dost olamaz. Gevuru tooyekün BOYKOT. Dijital materyel kültürel BOYKOT
  • Sefer YEĞENSefer YEĞEN4 sa önce
    ABD Süper kalleş tır, hiçbirzaman güvenilmez yapılan ve yapılaak anlaşmalara güvnilmez,baş düşman dır,Nokta
  • habil sünbülhabil sünbül4 sa önce
    REİS im sayın dışişleri bakanım bu ABD ile artık tüm ilşkileri keselim sürekli böyle ikili oyunlarla bize karşı savaşa hazırlanıyorlar ne yapacaksak bir an önce yapmamız lazım öncelikle İNCİRLİK üssünü kapatalım sonra da RUSYA ve diğer ülkelerle müttefik olup Bunlara artık derslerini verelim Ayrıca NATO dan çıkmamız lazım durum ciddi allah korusun bizim burnumuzun dibine yığınak yapıyorlar kimyasal kullanırlarsa ne yapacağız...
  • mehmetmehmet4 sa önce
    Bunların davası bende katılıyorum siyonizimdir arzı meudu dur amerika israilin köpeğidir ancak eceli gelmiş köpek cami duvarına işermiş Trükiyeyi Suriye ile ırak ile herangibi bir orta doğu ülkesi ile karıştırmasınlar ha Türkiye eski Türkiyede değil Bu işin sonunda kazmanın sapı çıkacak Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın biz osmanlı torunlarıyız Kemalizim projesi ile bize tarihimizi dilimizi dinimizi unutturmaya çalıştırlar yüzyıl sömürdüler aslımıza dönüyoruz geliyoruz ulennnn savulun bizans kargaları ....
  • Ali Ali 2 sa önce
    Menbiç hususunda ABD ile anlaşmaya gerek yoktu. Yılanın yılanlık yapması gibi ABD de bir yılan. Yılanla çuvala girmeyecektik. Bu benim görüşüm ama haksız da değilim yani..
  • AbdrhmanAbdrhman3 sa önce
    Bu gelmiş vede gelecek tüm silahlar tc için kullanılacaktır. İsraelin somurge piçi Yahudilerin yönetimindeki abd ye hiiicç güvenmeyin
  • vatansevervatansever4 sa önce
    abd ile hiç bir şekilde ikili anlaşma yapılmamalı çünkü her türlü bizi sıkıntıya sokar ve bize zarar verir... eskilerin bir lafı var insanın kendine zararı varsa gözünden bile vazgeçer.... abd bizim istediğimiz zaman vazgeçmemiz gereken bir devlet olmalı.... hiç uzağa gitmeye gerek yok abd darbeyi başımıza sarmadı mı...? sardı yani bu saatten sonra bunlardan bize dost olamaz
  • DürüstDürüst1 sa önce
    O........sözü..... görünceye ve parayıda alıncaya kadardır.
  • Oguz KaanOguz Kaan3 sa önce
    Bunlarla birlik olmak yilani koynuna alip yatmak gibi birsey. Yillarca kanimizi emdiler sadece bizim degil cogu ülkelerin sömürgelik olmadan hayatta kalamiyacaklarini biliyorlar. Dost deyip elini uzattigimiz devletleri bile akrep gibi hemen saldirip o uzattigin eli sokmaya calisiyorlar. Bunu anlamak icin tarihe dönüp bir bakmak lazim. Bize arablar hepside düsman gösterildi ama ne tuafki kendileri hep ordalardi ve bos durmadilar cocuk yetisdirdiler onlara hizmetkar olan nesiller yetisdirdiler gerektiginde onlar icin ölümü bile göze alan nesiller. Biliyorlardi onlarda birgün Türklerin geri döneceklerini hasta adamin ayaga kalkacagini. Dikkat ederseniz oyunlar Islamiyet üzerinden oynadilar sahte yetisdirdikleri hocalarla.Osmanliyida böyle yiktilar cok ama cok dikkat edilmesi lazim. Eger bugün merhametli davranirsak kaybederiz idam sart teslim olun yok. Vur emri var olmali. Sart sart
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