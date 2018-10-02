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ABD'den kritik Suriye kararı! İki katına çıkarıldı

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'deki diplomat sayısını yükselttiklerini açıkladı.

02 Ekim 2018 Salı 15:15
ABD'den kritik Suriye kararı! İki katına çıkarıldı

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'deki ABD'li diplomatların sayısının 2 katına çıkarıldığını söyledi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis Fransa'nın başkenti Paris'te Fransız mevkidaşı Florence Parly ile ortak basın toplantısı düzenledi.

DEAŞ'e karşı mücadelenin 'sert' şekilde sürdüğünü ifade eden Mattis Suriye'deki ABD'li diplomatların sayısının 2 katına çıkarıldığını söyledi.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 15:15
  1. ABD
  2. Suriye

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  • aliali31 dk önce
    AJAN SAYISINI İKİ KATINA ÇIKARDIK DEMEK İSTEDİ GALİBA
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