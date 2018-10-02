ABD'den kritik Suriye kararı! İki katına çıkarıldı
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'deki diplomat sayısını yükselttiklerini açıkladı.02 Ekim 2018 Salı 15:15
ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'deki ABD'li diplomatların sayısının 2 katına çıkarıldığını söyledi.
ABD Savunma Bakanı James Mattis Fransa'nın başkenti Paris'te Fransız mevkidaşı Florence Parly ile ortak basın toplantısı düzenledi.
DEAŞ'e karşı mücadelenin 'sert' şekilde sürdüğünü ifade eden Mattis Suriye'deki ABD'li diplomatların sayısının 2 katına çıkarıldığını söyledi.
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