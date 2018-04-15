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ABD'den kritik Rusya hamlesi!

ABD'nin Birleşmiş Milletler(BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya'ya 'Suriye'ye verdiği destek' sebebiyle yeni yaptırımlar uygulanacağını açıkladı

15 Nisan 2018 Pazar 21:33
ABD'den kritik Rusya hamlesi!

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, bugün basına yaptığı açıklamada, ABD’nin Suriye’ye düzenlediği operasyon hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK

Haley açıklamasında, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağı gerekçesinin ise Suriye'ye destek verilmesi olarak nitelendirdi. Rusya'ya yapılacak olan yeni yaptırımlar Pazartesi günü açıklanacak.

İHA'nın aktardığına göre; Donald Trump’ın operasyon sonrası "Görev başarı ile tamamlandı” sözleri hakkında Haley, bu terimin hem siyasi hem de askeri olarak karşılığı olduğunu belirtti. Trump’ın askeri anlamdaki karşılığı kullandığını söyleyen Haley, bu terimin askeri literatürde “belirli olan bir görevi” tamamlamak olduğunu ifade etti.

 

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 21:33
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YORUM YAZ

  • veliveli9 sa önce
    bombalamanın bir .... yaranmadğını kendinizde gördünüz
  • cemaleddincemaleddin18 sa önce
    Türk askerinin basharisina tahammül edemediler, yapmak istediler, Agizlarina-yüzlerine bulashtirdilar. Reziller sürekli rezil olacaktir aynen KK.
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