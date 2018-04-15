ABD'den kritik Rusya hamlesi!

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, bugün basına yaptığı açıklamada, ABD’nin Suriye’ye düzenlediği operasyon hakkında detaylı bilgiler paylaştı.



PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK



Haley açıklamasında, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağı gerekçesinin ise Suriye'ye destek verilmesi olarak nitelendirdi. Rusya'ya yapılacak olan yeni yaptırımlar Pazartesi günü açıklanacak.

İHA'nın aktardığına göre; Donald Trump’ın operasyon sonrası "Görev başarı ile tamamlandı” sözleri hakkında Haley, bu terimin hem siyasi hem de askeri olarak karşılığı olduğunu belirtti. Trump’ın askeri anlamdaki karşılığı kullandığını söyleyen Haley, bu terimin askeri literatürde “belirli olan bir görevi” tamamlamak olduğunu ifade etti.